الظالعي يبحث تطوير الرجبي في العراق



دبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور عقيل مفتن، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في مكتبه بمقر اللجنة في بغداد، قيس الظالعي رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للرجبي، وفريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي للعبة، وتهدف زيارة الظالعي إلى تعزيز التعاون الرياضي، وتطوير رياضة الرجبي في العراق.

ورحب الدكتور مفتن بالضيف الظالعي، مشيداً بجهوده الكبيرة في دعم وتطوير لعبة الرجبي على المستويين العربي والآسيوي، مؤكداً أن العراق يولي أهمية خاصة لنشر هذه الرياضة، وتوسيع قاعدتها الجماهيرية واللاعبين، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز الروح الرياضية والتنافس الشريف.

وقال الدكتور مفتن: «رياضة الرجبي تشهد نمواً متزايداً في العراق، ونسعى من خلال التعاون مع الاتحادين العربي والآسيوي إلى تقديم الدعم اللازم لتطوير الكوادر، وتوفير المستلزمات الضرورية المناسبة، بما يسهم في إعداد منتخبات وطنية قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية».

من جانبه، أعرب قيس الظالعي عن سعادته بزيارة العاصمة بغداد، مثنياً على الجهود التي تبذلها اللجنة الأولمبية العراقية برئاسة الدكتور عقيل مفتن للنهوض بالرياضة، ولا سيما رياضة الرجبي. وقال، «زيارتي للعراق تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك، ودعم الاتحاد العراقي للرجبي، من خلال برامج تدريبية ومبادرات تنموية على مستوى اللاعبين والمدربين والحكام».

ومن جهته، أشار فريق هزاع رئيس الاتحاد العراقي للرجبي إلى أن هناك خططاً مستقبلية لإقامة بطولات عربية وآسيوية في العراق، ما يعزز مكانته مركزاً رياضياً واعداً في المنطقة. وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى شراكة مثمرة تسهم في إحداث نقلة نوعية في رياضة الرجبي على الساحة العراقية.