دوناروما بطل الظل في رحلة سان جيرمان نحو الحلم الأوروبي



باريس (أ ف ب)

صحيح أن جميع الأضواء مسلطة على عثمان ديمبيلي ورفاقه في الخط الأمامي لباريس سان جيرمان، لكن ذلك لا يلغي الدور البطولي الذي يلعبه الحارس الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما، في رحلة نادي العاصمة الفرنسية نحو تحقيق حلم إحراز لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه.

قطع فريق المدرب الإسباني أوناي إيمري أكثر من نصف الطريق نحو خوض النهائي، بعد فوزه في ذهاب نصف النهائي خارج الديار على أرسنال 1-0، قبل خوض الإياب الأربعاء على ملعب «بارك دي برانس» في العاصمة الفرنسية.

سجل ديمبيلي هدف الذهاب على «استاد الإمارات»، رافعاً رصيده إلى 33 هدفاً هذا الموسم في المسابقات كافة، فارضاً نفسه أكثر فأكثر كمركز الثقل في الخط الأمامي، وأفضل خليفة لكيليان مبابي الذي ودّع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب المسابقة القارية من ربع النهائي على يد أرسنال بالذات.

لكن الفضل الأكبر في العودة من لندن بهذا الفوز الثمين يعود إلى دوناروما الذي تألق ذهاباً بخمسة تصديات رائعة، أبرزها في مواجهة البرازيلي جابريال مارتينيلي، والبلجيكي لينادرو تروسار، وسبق لحارس ميلان السابق أن تألق أيضا ضد ممثلي إنجلترا الآخرين ليفربول وأستون فيلا في الدورين السابقين، ولعب دوراً رئيساً في وصول فريقه إلى نصف النهائي.



«إنه الأفضل في العالم»

وعلّق القائد البرازيلي ماركينيوس على أداء زميله الإيطالي، بعد إياب ربع النهائي ضد أستون فيلا حين حرم الأخير من تحقيق عودة تاريخية، والاكتفاء بالفوز 3-2 وفشله بالتالي في تعويض خسارته ذهاباً 1-3، قائلاً: «كي تصبح بطلاً أنت بحاجة إلى حارس كبير».

وبعدما بدا في طريقه لحسم المواجهة بسهولة نتيجة تقدمه بهدفين نظيفين، وجد سان جرمان نفسه في وضع صعب بعد انتفاضة فيلا، وتسجيله ثلاثة أهداف، وحصوله على فرص عدة لإضافة المزيد، وقلب الطاولة على فريق إنريكي، لكن دوناروما كان على الموعد بتصديات حاسمة، أبرزها ضد ماركوس راشفورد، ورأسية البلجيكي يوري تيليمانس.

وأشاد الظهير المغربي أشرف حكيمي الذي سجل الهدف الأول لفريقه على أرض فيلا، بدوناروما قائلاً: «نحن نعي من هو الحارس الذي يلعب معنا، إنه من الأفضل في العالم. كثر يشككون به، لكن ليس نحن».

انضم دورناوما إلى سان جيرمان، خلال الصيف الذي تألق فيه مع المنتخب الإيطالي حين قاده إلى إحراز كأس أوروبا بالفوز في النهائي على إنجلترا بركلات الترجيح في معقلها «ويمبلي»، لكنه اضطر في الموسم الأول مع سان جرمان إلى التناوب على حراسة المرمى مع الكوستاريكي كايلور نافاس، لاسيما بعد الدور الذي لعبه في خسارة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد 1-3 بعد الفوز ذهاباً في باريس 1-0.

ونجح الإيطالي بعدها في فرض نفسه الحارس الأول للفريق، لكنه لم يصل إلى وضعية الإقناع التام بقدراته، بل قيل في بعض الفترات أن سان جيرمان قد يبحث عن بديل له من أجل خلافته، بعد وصوله إلى نهاية عقده في يونيو 2026.