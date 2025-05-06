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الرياضة

الكويت تستضيف «عمومية» المجلس الأولمبي الآسيوي الأحد

الكويت تستضيف «عمومية» المجلس الأولمبي الآسيوي الأحد
6 مايو 2025 16:41

الكويت (وام)
تستضيف دولة الكويت، يوم الأحد المقبل، الاجتماع الـ45 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، بمشاركة وفد دولة الإمارات، بالإضافة إلى مسؤولي اللجان الأولمبية الوطنية من 45 دولة آسيوية تحت شعار «آسيا واحدة».
وقال حسين المسلم، مدير عام المجلس الأولمبي الآسيوي، إن الاجتماعات ستشهد حضور نحو 400 شخصية رياضية من المسؤولين الرياضيين في قارة آسيا والعالم، وتنطلق بإقامة احتفالية ثقافية في مركز جابر الأحمد الثقافي عبر عروض فلكلورية من دول الصين، والهند، وأوزبكستان، وإندونيسيا، ولبنان، والكويت، وذلك تعبيراً عن الوحدة الرياضية في القارة الآسيوية.
وأضاف أن اللقاءات ستتواصل يوم الاثنين المقبل بعقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس، بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في الدول الأعضاء، لبحث تطوير الحركة الأولمبية في القارة، لتعزيز الرياضة والقيم النبيلة القائمة على الصداقة والاحترام، معرباً عن أمله في نجاح هذا التجمع الرياضي القاري، للخروج بقرارات ترتقي بالرياضة الأولمبية الآسيوية. وأشار إلى أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الحالي الألماني الدكتور توماس باخ، والرئيسة المنتخبة حديثاً للجنة، البطلة الأولمبية السابقة الفائزة بسبع ميداليات أولمبية كريستي كوفنتري، من زيمبابوي، في مقدمة الضيوف، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية الآسيوية، والشخصيات الرياضية الدولية البارزة.
ونوه المسلم إلى أن الاجتماع يعد حدثاً رياضياً دولياً بارزاً تستضيفه الكويت دولة المقر للمجلس الأولمبي الآسيوي؛ بهدف تعزيز التعاون مع اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس، ودعم الجهود الرامية لتطوير الرياضة في القارة، مشيراً إلى تعاون اللجان الأولمبية الوطنية مع المجلس لإنجاح كل دوراتها الرياضية.

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وأوضح أن قارة آسيا أصبحت رقماً مهماً في الحركة الأولمبية الدولية، عبر استضافة مدنها سبع دورات أولمبية صيفية وشتوية، كما أن رياضييها ينافسون بقوة على تحقيق المراكز الأولى في الدورات الأولمبية، مشدداً في الوقت نفسه على مواصلة العمل للارتقاء أكثر بالحركة الرياضية الأولمبية الآسيوية.

الكويت
المجلس الأولمبي الآسيوي
اللجنة الأولمبية الدولية
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