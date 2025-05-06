الثلاثاء 6 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديمبيلي جاهز لقيادة سان جيرمان أمام أرسنال

ديمبيلي جاهز لقيادة سان جيرمان أمام أرسنال
6 مايو 2025 16:59

باريس (د ب أ)
أصبح عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزاً لقيادة فريقه أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي، غداً الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتعرض النجم الفرنسي لإصابة في أوتار الركبة بعد تسجيله هدف مباراة الذهاب التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 1-0 في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي.
وقال لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم: «يتدرب عثمان ديمبيلي منذ يومين، لذا فهو جاهز للمشاركة غداً».
وحسم سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويتطلع للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ورغم خروجه من قبل نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي أمام بروسيا دورتموند الألماني، فإن لاعبيه يشعرون بأنهم أكثر استعداداً هذا الموسم.
أضاف المدرب الإسباني: «نحن هنا لأننا نستحق ذلك، بناء على ما قدمناه طوال الموسم. هدفنا هو الفوز في مباراة الإياب».
أشار إنريكي: «يمكن أن يكون العام الثاني عاماً لتطور أكثر وضوحاً، سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى الثقة في مواردنا.. هدفنا في السنوات القادمة هو مواصلة تحسين هذه العملية، وأعتقد أننا نشهد مستوى عالياً من التطور».

أخبار ذات صلة
«النهائي الأخير».. التاريخ يدعم برشلونة وسان جيرمان!
دوناروما بطل الظل في رحلة سان جيرمان نحو الحلم الأوروبي
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
باريس سان جيرمان
عثمان ديمبيلي
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
الأخبار العالمية
الحكومة الإسبانية توافق على مشروع خفض ساعات العمل
اليوم 18:25
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
الأخبار العالمية
انتخاب ميرتس مستشاراً لألمانيا
اليوم 18:24
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
الأخبار العالمية
المفوضية الأوروبية تعتزم حظر جميع واردات الغاز الروسي
اليوم 18:18
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
الأخبار العالمية
إجراء جولة تصويت ثانية لانتخاب مستشار جديد في ألمانيا
اليوم 17:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©