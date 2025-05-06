ديمبيلي جاهز لقيادة سان جيرمان أمام أرسنال

باريس (د ب أ)

أصبح عثمان ديمبيلي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جاهزاً لقيادة فريقه أمام ضيفه أرسنال الإنجليزي، غداً الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتعرض النجم الفرنسي لإصابة في أوتار الركبة بعد تسجيله هدف مباراة الذهاب التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 1-0 في العاصمة البريطانية لندن الأسبوع الماضي.

وقال لويس إنريكي، المدير الفني لسان جيرمان في مؤتمر صحفي اليوم: «يتدرب عثمان ديمبيلي منذ يومين، لذا فهو جاهز للمشاركة غداً».

وحسم سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، ويتطلع للتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ورغم خروجه من قبل نهائي المسابقة القارية الموسم الماضي أمام بروسيا دورتموند الألماني، فإن لاعبيه يشعرون بأنهم أكثر استعداداً هذا الموسم.

أضاف المدرب الإسباني: «نحن هنا لأننا نستحق ذلك، بناء على ما قدمناه طوال الموسم. هدفنا هو الفوز في مباراة الإياب».

أشار إنريكي: «يمكن أن يكون العام الثاني عاماً لتطور أكثر وضوحاً، سواء على مستوى كرة القدم أو على مستوى الثقة في مواردنا.. هدفنا في السنوات القادمة هو مواصلة تحسين هذه العملية، وأعتقد أننا نشهد مستوى عالياً من التطور».