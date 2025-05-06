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الرياضة

أحمد بن حشر يتوج أبطال «الإمارات المفتوحة للإسكواش»

أحمد بن حشر يتوج أبطال «الإمارات المفتوحة للإسكواش»
6 مايو 2025 17:30

دبي (وام)

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توّج الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الرماية، الفائزين في منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، التي أُقيمت على ملاعب نادي بلدية دبي، واختتمت، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبةً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.
وتم تتويج الفائزين في فئات الرجال والسيدات، والأشبال تحت 11 عاماً، والأشبال تحت 13 عاماً، والناشئين تحت 15، و17، و19 عاماً.
وحضر التتويج كل من محمد مبارك المطيوعي رئيس اتحاد الإسكواش، وعدد من المسؤولين في مختلف القطاعات والجهات الحكومية.
وأكّد نجيب عمر عبدالله، الأمين العام لاتحاد الإسكواش، أن البطولة ضمت أفضل اللاعبين على مستوى الدولة من مختلف الفئات العمرية، كما قدمت العديد من المواهب الذين سيشكلون نواة المنتخبات الوطنية في المستقبل القريب، للعمل على تجهيزهم بشكل مثالي من أجل الـتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2032.

أحمد بن حشر آل مكتوم
الإسكواش العالمي
دبي
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