بطولة البادل للمؤسسات تختتم نسختها الثالثة في أبوظبي



أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات النسخة الثالثة من بطولة البادل للمؤسسات، التي أقيمت في «أكتيف» جزيرة المارية في أبوظبي، بمشاركة 120 لاعباً يمثلون 28 شركة وطنية وعالمية، وأقيمت أول نسخة من البطولة التي نظمتها مجموعة سند التابعة لمبادلة في عام 2022، كأول بطولة بادل مخصصة للشركات في أبوظبي، وشهدت نمواً خلال فترة قصيرة، حيث تضاعف عدد المشاركين ثلاث مرات مقارنة بالنسخة الأولى التي استقطبت 42 لاعباً من 13 شركة.

وتميّزت النسخة الحالية باعتماد نظام تنافسي جديد، يتضمن ثلاث مراحل لبطولات 100 و150 و200 نقطة، أقيمت على مدار ثلاثة أشهر في ديسمبر وفبراير ومايو، مما أسهم في رفع مستوى التنافس وتنويع فرص المشاركة.

وعلى مدار اليومين الختاميين، تنافس 49 فريقاً من الرجال و13 فريقاً من السيدات في أجواء رياضية مميزة، أظهرت مهاراتهم وروحهم التنافسية.

وأسفرت النتائج عن فوز شركة أدنوك بالمركز الأول في فئة الرجال، تلتها موانئ أبوظبي في المركز الثاني، ثم الإمارات العالمية للألمنيوم في المركز الثالث، وفي فئة السيدات، حصدت المركز الأول مجموعة إماراتية، تلتها شركة أدنوك ثانية، وشركة ستراتا في المركز الثالث.

وأكد القائمون على البطولة، أن الحدث لم يعد مجرد منافسة رياضية، بل تحول إلى منصة لتعزيز التواصل بين موظفي الشركات، وتشجيع نمط الحياة الصحي، وتوطيد العلاقات داخل مجتمع الأعمال في العاصمة أبوظبي.