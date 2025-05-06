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الرياضة

حكيمي: سان جرمان على بعد خطوة من نهائي دوري أبطال أوروبا

حكيمي: سان جرمان على بعد خطوة من نهائي دوري أبطال أوروبا
6 مايو 2025 19:44


باريس (أ ف ب)
وعد الظهير المغربي أشرف حكيمي بـ«ليلة مميزة لكل الباريسيين» عشية مواجهة فريقه باريس سان جرمان مع ضيفه أرسنال الأربعاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أسبوع من فوز سان جرمان 1-0 في شمال لندن، قال الظهير الأيمن في مؤتمر صحفي من مقر تمارين الفريق، في بواسي (إيفلين) «الفريق يشعر بحال جيدة، ولدينا رغبة لانطلاق المباراة في أسرع وقت، ولإثبات قدراتنا أمام الباريسيين وبلوغ النهائي».
وخاض سان جرمان النهائي مرة يتيمة في تاريخه عام 2020، عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني.
تابع حكيمي «هي إحدى أكثر المباريات تشويقاً، نظراً لمستواها، أهميتها بالنسبة للنادي وهدفنا المتمثل بالفوز في المسابقة. نحن على بعد خطوة من النهائي»، أضاف لاعب ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر الإيطالي السابق البالغ 26 عاماً «هناك هدوء في الفريق بعد خوض نصف النهائي العام الماضي، وبعد تقييم إيجابياتنا وسلبياتنا».
وكانت تشكيلة المدرب الإسباني لويس إنريكي ودعت دور الأربعة الموسم الماضي، بخسارتها أمام بوروسيا دورتموند الذي عاد وحلّ وصيفاً لريال مدريد.
شرح حكيمي «نعرف أن مساء الغد سيكون ليلة مميزة جداً للباريسيين، سنحظى بالدعم داخل الملعب وخارجه، نستحق بلوغ النهائي بعد العمل المنجز هذا العام، تستحقه الجماهير أيضاً وآمل في أن نحقق هذا الأمر غداً». 

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