150 ألف درهم عقوبات «ديربي دبي»



معتز الشامي (أبوظبي)

وقعت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار الدكتور سعيد الحوطي، عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف درهم على ناديي شباب الأهلي والوصل طرفي «ديربي دبي» بالجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بسبب الأحداث التي تلت مباراة الفريقين بين الجماهير.

وجاءت الغرامة كالتالي: 80 ألف درهم غرامة على نادي الوصل لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية، والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل داخل أرضية الملعب، بالإضافة إلى 70 ألف درهم غرامة على نادي شباب الأهلي لقيام جماهيره بالتلفظ وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس، وعلى أرض الملعب.