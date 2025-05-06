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الرياضة

«ملاك المرابط» بالبحرين: «جمعية الإمارات للخيول العربية» طورت نظام احتساب النتائج

«ملاك المرابط» بالبحرين: «جمعية الإمارات للخيول العربية» طورت نظام احتساب النتائج
6 مايو 2025 20:30


المنامة (وام)
أكد عدد من ملاك المرابط بمملكة البحرين، أن جمعية الإمارات للخيول العربية قدمت مبادرة متطورة ومميزة باستخدام تقنيات جهاز «الآيباد» في احتساب النتائج وإعلان الفائزين في الجولة الثانية لبطولة كأس الإمارات العالمي لجمال الخيل العربية في نسختها الثانية بالبحرين، وعرضها مباشرة عليهم في «الشاشة» الملحقة بميدان الاتحاد الرياضي العسكري بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بمنطقة الرفة.
وقالوا إن استخدام النظام المتطور الجديد، كان له أثر ملموس وواضح في سرعة إعلان النتائج، بطريقة سلسة، بدلاً من مراجعة لجنة التحكيم، لمعرفة النتائج، وتحقيق أعلى معدلات النجاح، وتحفيز الملاك على المشاركة في فعالياتها.
وأوضح فهد عبدالله المضاحكة ممثل مربط المضاحكة، أن جمعية الإمارات للخيول العربية قدمت تجربة جديدة في احتساب النتائج عبر الجهاز اللوحي«الآيباد»، كان لها أثرها الإيجابي بالنسبة للملاك في معرفة النتائج، من دون حاجة للبحث في الأوراق الخاصة بالمنافسات، في تطور لافت يعكس الاهتمام بهذه البطولة، وقيمتها وأهميتها في دعم الاهتمام بالخيول العربية.
وقال زيد أسامة مالك مربط آل حرم، إن جمعية الإمارات للخيول العربية تنظم البطولة في الموسم الثاني للتوالي، بابتكار جديد لنظام الآيباد وذلك لتسهيل الحصول على النتائج، وسرعة الاطلاع على المنافسات، ما أضفى عليها قيمة كبيرة تشجعنا على المشاركة في منافساتها.
ووصف عبدالرحمن علي ممثل مربط المهنا اعتماد نظام الآيباد في احتساب النتائج للمشاركين في بطولة الإمارات، بأنه إضافة نوعية لها، لما يمثله هذا النظام من طفرة مميزة تؤكد الاهتمام الذي تحظى به البطولة من دولة الإمارات وجمعية الإمارات للخيول العربية.
وأثنت مريم إبراهيم ممثلة مربط جموح، على جهود دولة الإمارات وجمعية الإمارات للخيول في العمل على تطوير البطولة باستخدام الوسائل المتطورة مثل الآيباد في تحديد النتائج للمشاركين في المنافسات المختلفة، وسط أجواء جميلة رسخت نجاح الفعاليات في نسختها الثانية بمملكة البحرين.

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