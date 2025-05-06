الحواي يُهدي النصر لقب فردي الناشئين لكرة الطاولة

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج علي الحواي، لاعب نادي النصر، بطلاً لفئة فردي الناشئين الثانية لكرة الطاولة لموسم 2024-2025، بعد فوزه في النهائي على أحمد سعيد، لاعب نادي الشارقة، الذي نال الميدالية الفضية، فيما تقاسم جائزة المركز الثالث والميداليات البرونزية كل من يوسف الحواي (النصر) وناصر المري (الوصل).

وحضر مراسم التتويج إبراهيم العسم، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الذي قام بتكريم الفائزين بالكؤوس والميداليات.

من جهته، أحرز فريق نادي الوصل لقب دوري الأشبال، بعد فوزه في جميع مبارياته بالدور النهائي، ليحقق المركز الأول ويتوج بالميداليات الذهبية، وجاء النصر في المركز الثاني، والشارقة ثالثاً حاصداً الميداليات البرونزية. وتولى عبد الرحمن المنهالي، المدير المالي لاتحاد الطاولة، تتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى.