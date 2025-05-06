ناصر الكعبي: «السماوي» يسعى إلى رباعية تاريخية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

رفع العميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس النادي، بمناسبة تتويج فريق الرجال بلقب كأس السوبر للكرة الطائرة لموسم 2025-2024.

وأعرب الكعبي عن اعتزازه الكبير بالدعم اللامحدود والرؤية الحكيمة التي توفرها القيادة العليا للنادي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تهيئة بيئة رياضية مثالية تُثمر إنجازات متواصلة، وترسّخ مكانة بني ياس منارة للتفوق الرياضي وصناعة الأبطال.

وأضاف: «اعتدنا في بني ياس على اعتلاء منصات التتويج، وعلى تصدر السماوي مشهد الألقاب في الكرة الطائرة، والدليل على ذلك تتويجنا بثلاثة ألقاب حتى الآن هذا الموسم، شهيتنا مفتوحة للقب رابع بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الإمارات»، مثمناً في الوقت نفسه جهود الجهازين الفني والإداري، وروح اللاعبين، وتحفيز الجماهير.

واحتفل «السماوي» بإضافة لقب ثالث إلى رصيده هذا الموسم بعد تتويجه بكأس السوبر، إثر فوزه على النصر 3 -1 في ختام الدورة المجمعة التي استضافتها صالة نادي بني ياس بمشاركة أربعة أندية، هي الجزيرة «الوصيف»، شباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».

ومثل التتويج بلقب «السوبر» إنجازاً جديداً لبني ياس، كونه الثالث في تاريخه بعد نسختي 2015-2016 و2022-2023، كما أنه الثالث أيضاً للفريق في الموسم الحالي بعد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد، في حين يتأهب الفريق لمواصلة المنافسة في كأس الإمارات.

وتُعد النسخة الحالية هي العاشرة من كأس السوبر، والتي اقتصرت ألقابها حتى الآن على أربعة أندية فقط، هي بني ياس والشباب (3 ألقاب لكل منهما)، شباب الأهلي (لقبان)، والنصر (لقبان).

من جانبه، عبّر التونسي رياض الهذيلي، مدرب بني ياس، عن سعادته بالتتويج بثالث ألقاب الموسم، قائلاً: «خضنا منافسة قوية في بطولة السوبر، خاصة مع إقامة الدورة المجمعة على مدار ثلاثة أيام. عدم حسم اللقب حتى اللحظات الأخيرة من مباراتنا أمام النصر يعكس قوة المنافسة ومتعة الموسم الحالي».

وأضاف: «سعداء بالدعم الإداري الكبير والروح العالية للاعبين، والتي أسهمت في تحقيق ثلاثة ألقاب حتى الآن. ما زال لدينا هدف آخر ونتطلع لمواصلة الإنجازات في كأس الإمارات».

في المقابل، وصف محمد شمل، لاعب بني ياس، مشوار الفريق في كأس السوبر بالصعب، موضحاً: «الخسارة أمام الجزيرة في الجولة الأولى لم تفقدنا الأمل. عزمنا كلاعبين على العودة رغم صعوبة الطريق، ونجحنا في تحقيق الهدف المنشود»، مؤكداً أن الطموح مستمر لإضافة بطولة رابعة تُتوّج جهود الفريق ودعم الإدارة والجماهير.