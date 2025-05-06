الأربعاء 7 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناصر الكعبي: «السماوي» يسعى إلى رباعية تاريخية

لاعبو ومسؤولو بني ياس يحتفلون بلقب «كأس السوبر» (تصوير: مصطفى رضا)
7 مايو 2025 03:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«1 من 9» تضمن بقاء البطائح في «المحترفين»
البطائح يقترب من البقاء بنقاط بني ياس

رفع العميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس النادي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، النائب الأول لرئيس النادي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، النائب الثاني لرئيس النادي، بمناسبة تتويج فريق الرجال بلقب كأس السوبر للكرة الطائرة لموسم 2025-2024.
وأعرب الكعبي عن اعتزازه الكبير بالدعم اللامحدود والرؤية الحكيمة التي توفرها القيادة العليا للنادي، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في تهيئة بيئة رياضية مثالية تُثمر إنجازات متواصلة، وترسّخ مكانة بني ياس منارة للتفوق الرياضي وصناعة الأبطال.
وأضاف: «اعتدنا في بني ياس على اعتلاء منصات التتويج، وعلى تصدر السماوي مشهد الألقاب في الكرة الطائرة، والدليل على ذلك تتويجنا بثلاثة ألقاب حتى الآن هذا الموسم، شهيتنا مفتوحة للقب رابع بعد تأهل الفريق إلى نصف نهائي كأس الإمارات»، مثمناً في الوقت نفسه جهود الجهازين الفني والإداري، وروح اللاعبين، وتحفيز الجماهير.
واحتفل «السماوي» بإضافة لقب ثالث إلى رصيده هذا الموسم بعد تتويجه بكأس السوبر، إثر فوزه على النصر 3 -1 في ختام الدورة المجمعة التي استضافتها صالة نادي بني ياس بمشاركة أربعة أندية، هي الجزيرة «الوصيف»، شباب الأهلي «الثالث»، والنصر «الرابع».
ومثل التتويج بلقب «السوبر» إنجازاً جديداً لبني ياس، كونه الثالث في تاريخه بعد نسختي 2015-2016 و2022-2023، كما أنه الثالث أيضاً للفريق في الموسم الحالي بعد ثنائية الدوري وكأس الاتحاد، في حين يتأهب الفريق لمواصلة المنافسة في كأس الإمارات.
وتُعد النسخة الحالية هي العاشرة من كأس السوبر، والتي اقتصرت ألقابها حتى الآن على أربعة أندية فقط، هي بني ياس والشباب (3 ألقاب لكل منهما)، شباب الأهلي (لقبان)، والنصر (لقبان).
من جانبه، عبّر التونسي رياض الهذيلي، مدرب بني ياس، عن سعادته بالتتويج بثالث ألقاب الموسم، قائلاً: «خضنا منافسة قوية في بطولة السوبر، خاصة مع إقامة الدورة المجمعة على مدار ثلاثة أيام. عدم حسم اللقب حتى اللحظات الأخيرة من مباراتنا أمام النصر يعكس قوة المنافسة ومتعة الموسم الحالي».
وأضاف: «سعداء بالدعم الإداري الكبير والروح العالية للاعبين، والتي أسهمت في تحقيق ثلاثة ألقاب حتى الآن. ما زال لدينا هدف آخر ونتطلع لمواصلة الإنجازات في كأس الإمارات».
في المقابل، وصف محمد شمل، لاعب بني ياس، مشوار الفريق في كأس السوبر بالصعب، موضحاً: «الخسارة أمام الجزيرة في الجولة الأولى لم تفقدنا الأمل. عزمنا كلاعبين على العودة رغم صعوبة الطريق، ونجحنا في تحقيق الهدف المنشود»، مؤكداً أن الطموح مستمر لإضافة بطولة رابعة تُتوّج جهود الفريق ودعم الإدارة والجماهير.

السماوي
بني ياس
سيف بن زايد
حامد بن زايد
عمر بن زايد
كأس السوبر للكرة الطائرة
الكرة الطائرة
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اليوم 12:02
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات في المنطقة
اليوم 18:59
صقر غباش خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
الأخبار العالمية
«الوطني الاتحادي» يوقع مذكرة تفاهم مع الجمعية الوطنية في أذربيجان
7 مايو 2025
امرأة تواسي أخرى فقدت عائلتها جراء القصف الإسرائيلي (رويترز)
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي: الوضع الإنساني في غزة لا يمكن تحمله
7 مايو 2025
طفلتان فلسطينيتان نازحتان في النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فلسطين تطالب بتحرك دولي إزاء دعوات لقصف مخازن الغذاء بغزة
7 مايو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©