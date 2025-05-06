أطاح برشلونة في مباراة مجنونة.. الإنتر إلى نهائي «أبطال أوروبا»

ميلانو (أ ف ب)



قلب الإنتر الإيطالي تأخره من 3-2، قبل لحظات من نهاية الوقت الأصلي، إلى فوز 4-3 على ضيفه برشلونة الإسباني بعد التمديد، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد تعادل الفريقين 3-3 ذهاباً.

وبعدما تقدم الإنتر بهدفين عبر هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (21) والتركي هاكان تشالهانأوغلو (45+1 من ركلة جزاء)، رد برشلونة بقوة في الشوط الثاني بثلاثية حملت توقيع إريك جارسيا (54) وداني أولمو (60) والبرازيلي رافينيا (88).

وفرض فرانشيسكو أتشيربي التمديد بهدف قاتل (90+3)، قبل أن يسجل دافيدي فراتيزي هدف التأهل بعد التمديد (99)، في مباراة قمة المتعة والجنون في أحداثها وتقلباتها.

وينتظر الإنتر الآن الفائز بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي (فاز سان جيرمان ذهاباً 1-0 على ملعب الإمارات)، في النهائي المقرر على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ في 31 مايو.