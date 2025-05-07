برشلونة يتكبد خسائر مالية ضخمة بعد وداع «أبطال أوروبا»



علي معالي (أبوظبي)



أنهى الإنتر الإيطالي أحلام برشلونة الإسباني بحصد «الثلاثية»، بعدما قلب تأخره من 3-2، قبل لحظات من نهاية الوقت الأصلي، إلى الفوز 4-3 بعد التمديد، ليتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حاسماً مجموع المباراتين المثيرتين 7-6 ضمن نصف النهائي.

وكان «البارسا» يمني النفس بالهيمنة على الألقاب المحلية والأوروبية، سعياً لحسم لقب الدوري، انطلاقاً من مواجهة ريال مدريد المرتقبة الأحد، بعدما تُوج على حساب غريمه الأزلي بلقب الكأس في 26 أبريل بنتيجة 3-2.

بالخروج المؤلم من سباق «الشامبيونزليج»، أضاع برشلونة الحصول على 25 مليون يورو جائزة مالية مخصصة للبطل، أو 15 مليوناً للوصيف، وبالإضافة إلى المقابل نظير المشاركة في السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال وكأس العالم 2029، وتقام كأس السوبر الأوروبي في إيطاليا 13 أغسطس، وتبلغ جائزة الفائز 5 ملايين يورو، ويحصل صاحب المركز الثاني على 4 ملايين، ويحصل كل فريق على مبلغ إضافي 4 ملايين.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إجمالي الأموال التي تلقاها فريق المدرب هانسي فليك منذ بداية موسم «أبطال أوروبا»، تجاوز 135 مليون يورو.

ورغم كل الخسائر المالية، ليس لدى هانسي فليك ولاعبيه وقت للحزن، حيث يتعين عليهم تركيز جهودهم على مباراة ريال مدريد من أجل الحفاظ على آمالهم في الفوز ببطولة الدوري الإسباني.