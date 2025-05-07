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الرياضة

رافينيا يعادل «قياسية» رونالدو في «الشامبيونزليج»

رافينيا يعادل «قياسية» رونالدو في «الشامبيونزليج»
7 مايو 2025 10:52

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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عادل البرازيلي رافينيا الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو في المساهمة التهديفية، خلال موسم بدوري أبطال أوروبا، عندما سجل الهدف الثالث لبرشلونة في إياب نصف النهائي أمام إنتر ميلان، على ملعب سان سيرو، ليصل إلى 21 مساهمة تهديفية، بعد أن سجل 13 هدفاً، وصنع 8 أهداف في 14 مباراة، ليعادل الرقم القياسي التاريخي الذي حققه رونالدو موسم 2013-2014، عندما أحرز 17 هدفاً، وصنع 4 أهداف في 11 مباراة.
وحرم إنتر ميلان فريق برشلونة من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 10 سنوات، عندما ضمن هدف الفوز الذي سجله ديفيد فراتيسي، في الوقت الإضافي، فوزاً دراماتيكياً 4-3 في إياب نصف النهائي، على ملعب سان سيرو، والتفوق 7-6 في مجموع المباراتين.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
برشلونة
رافينيا
كريستيانو رونالدو
إنتر ميلان
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