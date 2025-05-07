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الرياضة

لاوتارو.. البكاء ليومين!

لاوتارو.. البكاء ليومين!
7 مايو 2025 11:10

 
ميلانو (أ ف ب)

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بكى الهداف الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لمدة يومين، بعد إصابته بتمزق عضلي بفخذه، كاد يبعده عن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي حسمه فريقه الإنتر الإيطالي أمام برشلونة الإسباني بعد سيناريو جنوني.
وبعد إصابته في مباراة الذهاب في برشلونة (3-3)، تعافى لاوتارو في الوقت المناسب، ليشارك ويسجل خلال فوز فريقه 4-3 بعد التمديد.
سجل ابن السابعة والعشرين هدف الافتتاح للإنتر من مسافة قريبة، وحصل على ركلة جزاء ترجمها التركي هاكان تشالهانأوغلو في الشوط الأول.
قال لاوتارو لقناة سكاي سبورت: «في أول يومين، جلست في البيت أبكي، لكن قمنا بعمل رائع مع الجهاز، وتمكنت من التعافي».
تابع بطل العالم مع منتخب بلاده: «يجب أن تقدم كل ما لديك في مباريات مماثلة، وعدت عائلتي بأني سأكون في الملعب اليوم».
ويلاقي الإنتر في نهائي ميونيخ الفائز بين باريس سان جيرمان الفرنسي، وأرسنال الإنجليزي (1-0 ذهاباً).

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
برشلونة
لاوتارو مارتينيز
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