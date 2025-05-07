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الرياضة

لاوتارو يعادل كريسبو في «هدافي الإنتر»

لاوتارو يعادل كريسبو في «هدافي الإنتر»
7 مايو 2025 11:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)


أحرز الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الافتتاحي لإنتر ميلان أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب جوزيبي مياتزا، وبهدفه في شباك «البارسا»، رفع لاوتارو رصيده إلى 9 أهداف في النسخة الحالية من «الشامبيونزليج»، معادلاً رقم الأرجنتيني هيرنان كريسبو في أكبر عدد من الأهداف للإنتر في موسم بالبطولة.
وتجاوز مارتينيز أسماء كبيرة مثل الكاميروني صامويل إيتو «8 أهداف» موسم 2010-2011، والبرازيلي أدريانو «7 أهداف» موسم 2004-2005.
ونجح اللاعب المخضرم في تسجيل 9 أهداف وتمريرة حاسمة في 13 مباراة أوروبية هذا الموسم، وفي جميع المسابقات سجل مارتينيز 22 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة، وفاز إنتر ميلان على برشلونة 4-3، «7-6» في مجموع المباراتين، في واحدة من أعظم مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على مر العصور، ووصل الإنتر إلى نهائي «الشامبيونزليج» للمرة الثانية في المواسم الثلاثة الأخيرة، حيث خسر نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي.
ويلتقي إنتر ميلان مع الفائز من مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، في ملعب أليانز أرينا 31 مايو، ويتقدم الفريق الفرنسي بفارق قبل مباراته الثانية، الأربعاء، على ملعب «حديقة الأمراء»، وفي دوري أبطال أوروبا، سجل مهاجم منتخب الأرجنتين 20 هدفاً، وقدم 6 تمريرات حاسمة خلال 56 مباراة في المسابقة، منذ انضمامه إلى إنتر ميلان من راسينج الأرجنتيني عام 2018.

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هدافو الإنتر في «الشامبيونزليج»
هيرنان كريسبو: 9 «2002-2003»
لاوتارو مارتينيز: 9 «2024-2025»
صامويل إيتو: 8 «2010-2011»
أدريانو: 7 «2004-2005»

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
برشلونة
لاوتارو مارتينيز
هيرنان كريسبو
صامويل إيتو
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