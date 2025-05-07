التاريخ يصدم أرسنال قبل «المواجهة الحاسمة» أمام سان جيرمان!



معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه باريس سان جيرمان نظيره أرسنال، على ملعب «حديقة الأمراء»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، مع أفضلية الفوز بهدف عثمان ديمبلي، في لقاء الذهاب باستاد «الإمارات» في العاصمة لندن.

ويعد الهدف هو الثامن لديمبلي في «أبطال أوروبا» هذا الموسم، ولا يتفوق عليه إلا زلاتان إبراهيموفيتش في موسم مع سان جيرمان «10 أهداف» موسم 2013-2014.

وسيكون باريس واثقاً من نفسه، خاصة بعد فوزه بـ3 من آخر 4 مباريات خاضها على أرضه في «الشامبيونزليج»، مسجلاً 14 هدفاً، ومع ذلك، خسر مرتين على ملعب «حديقة الأمراء» هذا الموسم، أمام ليفربول وأتلتيكو مدريد، ولم يخسر إلا 3 مباريات على أرضه في الموسم نفسه «2020-2021».

ويدخل أرتيتا المباراة بثقة، خاصة أن أرسنال فاز في آخر 4 مباريات خارج أرضه في دوري أبطال أوروبا، بينما لم يسبق له الفوز بـ5 مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات الأوروبية.

التاريخ أيضاً لا يُبشر بالخير للفريق الإنجليزي، إذ لم يسبق سوى لفريقين الوصول إلى نهائي دوري الأبطال بعد خسارتهما ذهاب نصف النهائي على أرضهما، حيث تغلب أياكس على باناثينايكوس موسم 1995-1996، وحقق توتنهام غريم أرسنال اللدود النتيجة نفسها أمام آياكس في موسم 2018-2019.

ولم يتأهل أرسنال بعد خسارة مباراة الذهاب في أي مواجهة أوروبية على أرضه، على النقيض تماماً، لم يُقصَ سان جيرمان إلا مرة واحدة بعد فوزه في الذهاب، حيث خسر أمام مانشستر يونايتد موسم 2018-2019.

وتشهد ليلة الأربعاء، لحظة محورية لكلا الفريقين، حيث يسعى كلٌّ منهما إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية، وحقق باريس سان جيرمان ذلك في موسم 2019-2020 قبل خسارته أمام البايرن، بينما سقط أرسنال في نهائي موسم 2005-2006 أمام برشلونة .

خسر أرسنال آخر زيارتين له إلى فرنسا في جميع المسابقات، أمام رين عام 2019، ولانس عام 2023، بعد تجنبه الخسارة في أول 13 مباراة خارج أرضه «فاز 8 وتعادل 5»، ولا تبدو المؤشرات جيدة بالنسبة لفرص أرسنال في تعويض فارق الهدف، حيث انتهت المباراتان السابقتان لـ «المدفعجية» على أرض سان جيرمان بالتعادل 1-1 «مارس 1994، وسبتمبر 2016»، ما كان كافياً لتأهل «الباريسي» بمجموع المباراتين.