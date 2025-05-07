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الرياضة

«الفرسان» الأعلى اعتماداً على «الشباب»

«الفرسان» الأعلى اعتماداً على «الشباب»
7 مايو 2025 12:30

مراد المصري (أبوظبي)

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رفع شباب الأهلي وتيرة التحضيرات، ترقباً لخوض نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم أمام الشارقة، يوم الجمعة، بعدما أغلق صفحة الاحتفالات مؤقتاً، عندما حصد لقب «دوري أدنوك للمحترفين».
ويتسلح «الفرسان» بعناصر الخبرة، ممزوجة بروح الشباب، بعدما كشفت الإحصائيات عن أنه أكثر الفرق هذا الموسم، إشراكاً للاعبين من سن 21 عاماً أو أقل في الدوري، بنسبة %28.1، يليه الجزيرة 24%، والشارقة 15.5%، وعجمان 14%، وبني ياس 13.4%، وكلباء 12.4%، والنصر 11.5%، والعين 9.9%، وخورفكان 9.8%، والوحدة 9.4%، والوصل 7.1%، والبطائح 4.7%، والعروبة 4.6%، ودبا الحصن 0.4%، في وقت تصدر فيه الوصل قائمة الأكثر إشراكاً للاعبين من سن 30 عاماً، أو أكبر هذا الموسم، بنسبة 55.9%.
ويعمل باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، على اختيار أفضل تشكيلة لخوض مباراة الشارقة، بعدما أظهرت «المداورة» التي قام بها مؤخراً، أن هناك حاجة للاعتماد على الأسماء القادرة على الحسم، ومحاولة الاستفادة من درس الخسارة أمام الجزيرة في نهائي كأس «مصرف أبوظبي الإسلامي».
وفيما من المتوقع أن يقود سردار أزمون هجوم الفريق، فإن أبرز الأسماء المرشحة لحجز مكانها في التشكيلة الأساسية، هم فيدريكو كارتابيا، وسعيد عزت، ورينان والحارس حمد المقبالي.
ويسعى المدرب البرتغالي لرفع درجة التركيز أمام منافس قابله 6 مرات قبل ذلك، بواقع مرتين في الدوري، ومثلهما في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ودوري أبطال آسيا، ومحاولة تجنب «السيناريو الآسيوي»، عندما تم استدراجه إلى ركلات الترجيح وحسمها «الملك» لمصلحته.
وقام سوزا بتحليل المنافس، ودراسة الأخطاء التي وقع بها الفريق في المباريات الماضية، مع التركيز على رفع درجة الفاعلية أمام المرمى، واستغلال الفرص المتاحة بشكل مباشر، من دون تأخير خلال دقائق اللقاء.

الإمارات
كأس رئيس الدولة
شباب الأهلي
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
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