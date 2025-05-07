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الرياضة

الشارقة «كامل العدد» في «القمة السابعة» أمام شباب الأهلي

الشارقة «كامل العدد» في «القمة السابعة» أمام شباب الأهلي
7 مايو 2025 13:00

 
علي معالي (أبوظبي)

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بدأ الروماني كوزمين أولاريو في تهيئة لاعبي الشارقة بالطريقة المثالية، قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، أمام شباب الأهلي مساء الجمعة، وينقل «الملك» تدريباته إلى أبوظبي يوم الخميس، بعد خوض المران الأخير على ملعبه بالشارقة، وأصبحت قوة «الملك» مكتملة، في ظل عدم غياب أي لاعب من الأساسيين، وحالة التركيز الكبيرة التي عاشها اللاعبون بعد آخر مباراة أمام الوحدة بـ«دوري أدنوك للمحترفين».
شهدت التدريبات الأخيرة الرغبة في نسيان المرحلة السابقة من الدوري، في ظل التركيز على نهائي بطولتين في غاية الأهمية أمام الفريق في الوقت الراهن، وهما كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وبعدها دوري أبطال آسيا 2، أمام ليون سيتي السنغافوري 18 مايو الجاري.
وأصبح التحدي في الوقت الراهن بين لاعبي الشارقة والمدرب كوزمين، في كيفية تخطي هذه المرحلة، والعودة من العاصمة أبوظبي بالكأس الغالية، لكي ينطلق «الملك» إلى آفاق أخرى مهمة في الفترة المقبلة، وكذلك الانفراد بالرقم القياسي للكأس الأغلى «11 لقباً»، وظهر أن هناك اتفاقاً بين اللاعبين أنفسهم بعيداً عن الجهاز الفني، بأن لقاء الغد يمثل نقلة إضافية مهمة للغاية لهذا الجيل، وأيضاً رد الجميل للجماهير التي تقف داعمة للفريق في المشاركات المحلية والقارية.
ومن المنتظر أن يضع كوزمين في مران اليوم اللمسات الأخيرة على تشكيلة وطريقة لعب الفريق لمواجهة «الفرسان» للمرة السابعة هذا الموسم، في المنافسات المحلية والقارية، ويعد كايو لوكاس الورقة الأبرز في المواجهة، بعد تأهيله بالصورة المناسبة، ومعه عثمان كمارا الذي استعاد جزءاً كبيراً من مستواه، ومعهما لوان بيريرا، أحد العناصر المهمة في خطة المدرب.

الإمارات
كأس رئيس الدولة
الشارقة
شباب الأهلي
كوزمين
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