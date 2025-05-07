دبا الحصن يتمسك بـ «الأمل الضعيف» في «المهمة الصعبة»



فيصل النقبي (دبا الحصن)



يخوض دبا الحصن مواجهة مصيرية أمام الوحدة يوم الاثنين المقبل، ضمن «الجولة 24» من «دوري أدنوك للمحترفين»، في محاولة أخيرة للبقاء ضمن الكبار، رغم أن الحسابات تبدو شبه مستحيلة، لأن الفريق يحتل المركز الثالث عشر «قبل الأخير» برصيد 16 نقطة، ويبتعد بفارق 8 نقاط عن البطائح صاحب المركز الثاني عشر، والذي يملك «24 نقطة»، و9 نقاط عن بني ياس الذي يحتل المركز الحادي عشر، وله «25 نقطة»، قبل 3 جولات من ختام الموسم.

وطبقاً للحسابات، فإن أي خسارة أو تعادل لدبا الحصن، في الجولات الثلاث المتبقية، تعني هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، ليصبح مصيره خارج يده تماماً.

ويحتاج دبا الحصن إلى الفوز في مبارياته الثلاث، وانتظار تعثر منافسيه على البقاء في جميع مبارياتهم، وهو سيناريو يصعب حدوثه، ما جعل جماهير الفريق تطلق على المهمة لقب «المستحيلة».

ورغم التحديات، يواصل المدرب حسن العبدولي تجهيز لاعبيه، مؤكداً أن الفريق سيقاتل حتى «الرمق الأخير» من أجل احترام الشعار، ومحاولة كتابة نهاية مشرفة للموسم.