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الرياضة

البدواوي يهدي المنتخب «الفوز الأول» في «دولية فزاع»

البدواوي يهدي المنتخب «الفوز الأول» في «دولية فزاع»
7 مايو 2025 14:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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أهدى جمال البدواوي منتخبنا الفوز الأول، في «النسخة السادسة»، لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بتفوقه على التشيكي بيور مليوس 2-صفر، وأظهر البدواوي تفوقاً كبيراً في المباراة، ضمن منافسات الدور التمهيدي للحدث العالمي الذي يقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، فيما خسرت سهام الرشيدي مباراتها في فردي السيدات أمام الهندية شبانا صفر-2.
وشهد الدور التمهدي، فوز إبراهيم علييف من أذربيجان على الأوكراني فورديمير سينيهوفسكي 2-صفر، والكوري الجنوبي لي جيونجسو على التشيكي توماش درتيل 2-صفر، والكوري الجنوبي تشو نادان على الأسترالي براندون بون 2-صفر.
وأعرب البدواوي عن سعادته بفوزه الأول في البطولة، ما يعد قوة دفعة كبيرة لحصد المزيد من الانتصارات، مؤكداً أنه قرأ أفكار المنافس جيداً من خلال شوطي المباراة، وقال: «إن الاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة يضاعف من مسؤولية الجميع، من أجل تعزيز المكتسبات.
وأشار البدواوي إلى أن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي دائماً من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية، متمنياً أن يرسم صورة طيبة في بطولة فزاع التي تعد أحد أبرز الأحداث العالمية الخاصة برياضة «أصحاب الهمم».

الإمارات
دبي
بطولة فزاع الدولية
أصحاب الهمم
البدواوي
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