«ديربي الغرامات» يرفع «حصيلة العقوبات» لأكثر من مليون درهم!

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تخطّت الغرامات المالية على أندية المحترفين هذا الموسم حاجز المليون درهم، بعد العقوبات الصادرة مؤخراً عن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والتي تصدّرتها غرامة بقيمة 150 ألف درهم على ناديَي الوصل وشباب الأهلي، نتيجة الأحداث التي شهدتها مباراة «الديربي» بين الفريقين ضمن الجولة 23 لدوري أدنوك للمحترفين، على استاد زعبيل، وانتهت بفوز «الإمبراطور» 2-1.



وفرضت اللجنة غرامة قدرها 80 ألف درهم على نادي الوصل، بسبب إشعال الجماهير لعبوة دخانية في المدرجات، وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس، فيما غرمت نادي شباب الأهلي 70 ألف درهم.

وتصدّر فريقا الوصل وشباب الأهلي، على التوالي، مشهد الغرامات المالية لأندية المحترفين في مسابقات الموسم الحالي، بإجمالي 340 ألف درهم على الوصل، مقابل 305 آلاف درهم على شباب الأهلي، في خمس مسابقات هي كأس رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، كأس سوبر إعمار، ودوري المحترفين تحت 23 عاماً.

وكشفت إحصائية رقمية لصحيفة «الاتحاد»، استناداً إلى قرارات لجنة الانضباط، عن بلوغ إجمالي الغرامات المفروضة على أندية المحترفين 1070000 درهم، شملت 13 من أصل 14 نادياً، فيما انفرد نادي اتحاد كلباء بسجلٍّ خالٍ من الغرامات في جميع المسابقات.

وتوزّعت الغرامات خلال الموسم الحالي كالتالي: دوري أدنوك للمحترفين: 515 ألف درهم، دوري المحترفين تحت 23 عاماً: 320 ألف درهم، كأس رئيس الدولة: 180 ألف درهم، كأس سوبر إعمار: 40 ألف درهم، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي: 15 ألف درهم.

وحلّ الشارقة ثالثاً في ترتيب الغرامات بمبلغ 85 ألف درهم، تلاه النصر، البطائح، العين، عجمان، الجزيرة، بني ياس، خورفكان، دبا الحصن، العروبة، والوحدة، بينما ظل اتحاد كلباء «نموذجاً في الانضباط».

ومن اللافت، ارتفاع الغرامات في دوري تحت 23 عاماً، الذي جاء ثانياً بين أكثر المسابقات تسجيلاً للغرامات، بإجمالي 320 ألف درهم، منها 130 ألفاً على الوصل وحده.

وتخطّت الغرامات المالية في الموسم الجاري، الذي يقترب من نهايته، نظيرتها في الموسم الماضي (2023-2024) التي بلغت 973 ألف درهم، لكنها لا تزال دون غرامات موسم 2022-2023، التي وصلت إلى 2183000 درهم.