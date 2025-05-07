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الرياضة

خورفكان يعسكر في النمسا ويجدد عقد لورنسي

خورفكان يعسكر في النمسا ويجدد عقد لورنسي
7 مايو 2025 15:00

 
فيصل النقبي (خورفكان)

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بدأ خورفكان الترتيب مبكراً للموسم الجديد من «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث اختار النمسا لإقامة المعسكر الخارجي الصيفي، ونجحت إدارة النادي في تجديد عقد المهاجم البرازيلي «المتألق» لورينسي، الذي خطف الأضواء بأدائه الرائع وأهدافه الحاسمة، ليكون إحدى الركائز المهمة في مشروع الفريق للموسم المقبل، حيث يحتل صدارة هدافي الفريق برصيد 6 أهداف.
ومع اقتراب الصيف، تنشط كواليس التعاقدات داخل أروقة النادي، حيث تدرس الإدارة بعناية ملف الإعارات والصفقات الأجنبية، وتسعى لضم لاعبين يقدمون الإضافة والقوة لمختلف الخطوط.
يدخل خورفكان المرحلة القادمة بشعار «لا وقت للراحة»، على أن يشهد الموسم الجديد فريقاً مختلفاً، وأكثر جاهزية وطموحاً لبلوغ إنجازات تتجاوز التوقعات.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
النمسا
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