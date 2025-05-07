«السنوكر» يشارك في 3 بطولات دولية



دبي (وام)



أعلن اتحاد ألعاب البلياردو والسنوكر، فتح باب التسجيل للمشاركة في البطولات التصنيفية المحلية للسنوكر، التي يتم من خلالها اختيار اللاعبين، الذين يمثلون الدولة في 3 بطولات إقليمية وقارية وعالمية خلال الفترة المقبلة.

واعتمد الاتحاد المشاركة في كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقررة في المملكة المغربية من 14 إلى 19 يونيو المقبل، وبطولة آسيا لفرق السنوكر والـ6 كرات التي تستضيفها سريلانكا من 22 إلى 28 يونيو، إلى جانب بطولة العالم للسنوكر لفئات الناشئين والماسترز والـ6 كرات، التي تستضيفها مملكة البحرين من 13 إلى 24 يوليو 2025.

وأوضح الاتحاد أن البطولات التصنيفية المحلية تُقام خلال الفترة المقبلة، وتسفر عن تأهل اللاعبين الأفضل تصنيفاً للمشاركة في البطولات الثلاث، وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة.