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الرياضة

2000 شرطي في باريس لمباراة سان جيرمان وأرسنال

2000 شرطي في باريس لمباراة سان جيرمان وأرسنال
7 مايو 2025 13:54

 
باريس (أ ف ب)

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يتم نشر أكثر من ألفي شرطي في باريس، الأربعاء، للسهر على الأمن، خلال مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال الإنجليزي على ملعب «بارك دي برانس»، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
تمثل المباراة فرصة تاريخية للنادي الباريسي للتأهل إلى نهائي المسابقة الأوروبية للمرة الثانية في تاريخه.
ومن المتوقع أن تجذب هذه المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً، وسيكون ملعب «بارك دي برانس» ممتلئاً عن آخره، كما من المتوقع تواجد حضور جماهيري كبير في أرجاء الملعب.
وإذا قدر لسان جيرمان حسم المواجهة في مصلحته (تقدم ذهاباً خارج ملعبه 1-0)، فإن أنصاره قد يتوجهون إلى جادة الشانزليزيه للاحتفال بالحدث.
وفي هذا السياق، خطّطت قيادة الشرطة لتعبئة «أكثر من ألفى شرطي حول الملعب، وكذلك في أماكن التجمع المعتادة في باريس والضواحي الداخلية، وكذلك في محطات القطارات والخطوط التي من المحتمل أن تستوعب المتفرجين والمشجعين».
وحذّرت الشرطة من أنه «لن يتم التسامح مع أي تجاوزات»، وسيتم وضع «نظام حماية حول بارك دي برانس» وآخر حول «الشانزليزيه (من 7 إلى 9 مايو)، كجزء من التدابير التحضيرية المرتبطة باحتفال إحياء ذكرى 8 مايو 1945».
وأصرت قيادة الشرطة على أن «حاملي التذاكر فقط سيكونون قادرين على الوصول إلى المحيط الآمن الذي سيتم إقامته حول الملعب».

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