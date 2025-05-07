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الرياضة

منتخب الجودو يترقب قرعة «أستانا جراند سلام»

منتخب الجودو يترقب قرعة «أستانا جراند سلام»
7 مايو 2025 18:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُجرى في الساعة الثانية بعد ظهر الخميس، بقاعة قصر الفنون القتالية، في أستانا عاصمة كازاخستان، قرعة بطولة «آستانا جراند سلام» للجودو، التي تنطلق الجمعة، وتستمر إلى الأحد المقبل بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 47 دولة، بإشراف الاتحاد الدولي، وتعتبر واحدة من البطولات الكبرى التي تُحسب نقاطها في مشوار التأهل إلى أولمبياد «لوس أنجلوس 2028».
وتأتي مشاركة منتخبنا أيضاً، ضمن برنامج الإعداد لبطولة العالم، من 13 إلى 19 يونيو المقبل، في العاصمة المجرية بودابست، ويسبقها اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد الدولي، بحضور ممثلي 200 اتحاد، ويمثل «جودو الإمارات» الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام لاتحاد الجودو، أمين خزينة الاتحاد الدولي.
وتشهد بطولة استانا الحالية مشاركة 4 منتخبات عربية، هي الإمارات، البحرين، المغرب ولبنان، سعياً لحصد المزيد من نقاط التأهل إلى «لوس أنجلوس 2028»، وتضم قائمة منتخبنا 3 لاعبين، هم ناجي يزبيك «وزن تحت 66 كجم»، وعمر جاد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».
واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور ناصر التميمي، رئيس البعثة، على سلامة الوصول إلى أستانا، وجاهزية اللاعبين الثلاثة لخوض منافسات البطولة القوية، وأيضاً المصابين، وحالتهم بعد بدء العلاج.

الإمارات
الجودو
اتحاد الجودو
كازاخستان
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
محمد بن ثعلوب
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