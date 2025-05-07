أحدث تكنولوجيا التحكيم في نهائي كأس رئيس الدولة



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد كرة القدم، استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيا التحكيمية في مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2025، والتي تجمع الشارقة وشباب الأهلي، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتتضمن أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة للمرة الأولى، نظام الحكم الفيديو المساعد مع خطوط تسلل افتراضية، وكاميرا خط المرمى «GLC»، وهي عبارة عن كاميرتين مثبتتين على طرفي الملعب أمام خط المرمى، لمراقبة دخول الكرة بالكامل إلى المرمى، ولتوضيح حالات التسلل المحتملة داخل منطقة الجزاء.

كما تشمل أيضاً كاميرا الحكم، وهي مجهزة خصيصاً ليستخدمها أثناء المباراة لتسجيل الإجراءات الفنية دون بث مباشر، إذ تعتبر الإمارات أولى الدول التي تستخدم هذه التقنية، التي سيتم تطبيقها في بطولة كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وسيتم نقل المباراة تلفزيونياً وفق أعلى تقنيات البث العالمية، من خلال 28 كاميرا تتضمن «الدرون»، والعنكبوتية، وكاميرا العربة المتنقلة، والتي سيتم توزيعها في أرجاء ومحيط الملعب.

ويتضمن النقل التلفزيوني، عرض الإحصائيات الخاصة بالمباراة لحظة بلحظة، مع وجود «جرافيكس» عالي الجودة باللغتين العربية والإنجليزية، فيما سيتم نقل المباراة عبر القنوات الرياضية المحلية والرياضية الخليجية والعربية، ومنصة «فيفا بلس» التي يتابعها الملايين حول العالم.