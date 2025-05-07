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الرياضة

«ضربة موجعة» لبلباو قبل مباراة مانشستر يونايتد

«ضربة موجعة» لبلباو قبل مباراة مانشستر يونايتد
7 مايو 2025 14:17

 
لندن (د ب أ)

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تلقى فريق أتلتيك بلباو الإسباني لكرة القدم ضربة موجعة، بإصابة ثلاثة لاعبين قبل مواجهة مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب الدور قبل النهائي ببطولة الدوري الأوروبي، حيث يغيب نيكولاس وإنياكي وليامز، بالإضافة إلى هدّاف الفريق أويهان سانسيت.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الثلاثي لم يتواجد في قائمة الفريق، المكوّنة من 24 لاعباً، التي اختارها إرنستو فالفيردي، المدير الفني.
وأعلن بلباو أن إنياكي وليامز، الذي سجل 11 هدفاً، ومرر تسع تمريرات حاسمة هذا الموسم، تعرض لإصابة في أوتار الركبة.
وشقيقه الأصغر نيكولاس، سجل أيضاً 11 هدفاً، يعاني من مشكلة في الفخذ.
وغاب سانسيت، الذي يتصدر ترتيب هدافي الفريق برصيد 17 هدفاً، عن مباراة الذهاب التي أقيمت الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في أوتار الركبة، ولم يتمكن من التعافي في الوقت المناسب لخوض مباراة الإياب، ويُعد مانشستر يونايتد هو المرشح الأبرز للتأهل إلى النهائي، بعدما فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في بلباو بثلاثة أهداف نظيفة سجلها برونو فرنانديز «هدفين» وكاسيميرو.

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يوروبا ليج
مانشستر يونايتد
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