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الرياضة

«شارقة» و«إشراق» تخوضان تحدي «بري مونيا» الفرنسي

«شارقة» و«إشراق» تخوضان تحدي «بري مونيا» الفرنسي
7 مايو 2025 17:00

عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول «ياس لإدارة سباقات الخيل»، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، غداً الخميس، تحديات سباق «بري مونيا» للخيول العربية الأصيلة، بمضمار ضاحية جاباريت بفرنسا.
وخصص السباق لمسافة 1800 متر، البالغة جائزته 17400 يورو، للخيول العربية الأصيلة وتشارك فيه 9 أمهار ومهرات عمر أربع سنوات فقط، ويمثل خيول ياس المهرة «إشراق» بإشراف شارل جوردين، وقيادة رومين دوبورد، وشاركت ابنة «أريم» في 4 سباقات حلت خلالها في المركز الثالث والرابع بمضمار ضاحية باو، والسادس مرتين بمضمار مونت دو مورسان.
والممثلة الثانية لخيول ياس لإدارة سباقات الخيل هي المهرة «شارقة» بإشراف أي فاتريجانت، وقيادة الكساندر جافلان، وكانت ابنة «سراب» قد خاضت 3 سباقات حلت خلالها في المركز الثاني مرتين في العام الماضي، قبل أن تحل في المركز الحادي عشر في ظهورها الأول هذا العام.

خيول ياس
فرنسا
سباقات الخيول
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