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الرياضة

3 ميداليات إماراتية في «خليجية شباب القوى»

3 ميداليات إماراتية في «خليجية شباب القوى»
7 مايو 2025 16:30

الدوحة (الاتحاد)
رفع منتخبنا الوطني لألعاب القوى رصيده إلى 3 ميداليات برونزية، ضمن منافسات النسخة الثامنة من بطولة الخليج للشباب تحت 18 سنة، المقامة في العاصمة القطرية الدوحة.
وتمكّن العداء محمد المصعبي من إضافة برونزية سباق 1500 متر إلى رصيده، بعد أن توّج سابقاً ببرونزية سباق 800 متر في اليوم الأول من البطولة، كما أحرز منتخبنا الوطني برونزية سباق التتابع 4×100 متر، بجهود كل من حسن طالب، أحمد الكعبي، حمدان الحمادي، وعبدالعزيز عيد.
وأكد راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، أن هذا الإنجاز يعكس القدرة التنافسية المتنامية للاعبين، والتطور الملموس في الأداء الفني خلال المرحلة الماضية، لا سيما بعد الفوز بذهبيتي بطولة آسيا للناشئين والناشئات، التي أقيمت مؤخراً في المملكة العربية السعودية.
 

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