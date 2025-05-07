«شرطة دبي» تضبط المتورطين في أحداث شغب مباراة الوصل وشباب الأهلي



دبي (الاتحاد)



أعلن اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي ضبطت المتورطين بأحداث الشغب التي حدثت عقب مباراة كرة القدم بين الوصل وشباب الأهلي ضمن دوري أدنوك للمحترفين.

وقال اللواء عبد الله الغيثي: إن شرطة دبي باشرت التحقيق في الواقعة بعد الانتهاء من المباراة، ورصدت المُتورطين في المُشاحنات والمشاجرات والأحداث المؤسفة، عبر الاستعانة بكاميرات المراقبة وتفريغها للوصول إلى هويتهم، مُبيناً أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتحويلهم إلى جهات الاختصاص.

وتابع اللواء الغيثي: «في إطار حرصنا على تعزيز الأمان والحفاظ على الروح الرياضية في الفعاليات الرياضية، نؤكد في شرطة دبي على ضرورة الابتعاد عن التعصب في الملاعب، حيث إن الهدف الأساسي من حضور المباريات هو الاستمتاع بكرة القدم في أجواء تنافسية تتسم بالروح الرياضية والاحترام المُتبادل بين الجماهير».

وقال: «تدعو شرطة دبي جميع المُشجعين إلى الالتزام بالسلوك الحضاري وتشجيع فرقهم بطريقة إيجابية وخاصة أن السلوك في ملاعبنا الرياضية، هو انعكاس للصورة الحضارية التي تليق بمجتمعنا في الإمارات، وتُظهر السمعة المرموقة التي يتمتع بها وطننا في تنظيم الفعاليات المُختلفة ومنها الفعاليات الرياضية».

وحذر اللواء الغيثي من أي «تصرفات غير مسؤولة» في الملاعب لا تمت إلى الأخلاق الرياضية في مجتمع الإمارات بصلة، مشيراً إلى أن الملاعب الرياضية هي مساحات للترفيه والتآخي، وليست مكاناً للتعصب أو النزاعات.

ولفت اللواء الغيثي إلى أن فرق العمل في شرطة دبي، تبذل قصارى جهدها لتأمين الملاعب والجمهور من الداخل والخارج، بالإضافة إلى تأمين المركبات، وتوفير جميع الخدمات المطلوبة قبل وأثناء سير المباريات وعقب انتهائها، وستخذ الإجراءات القانونية بحق من يُخالف الإجراءات والضوابط.

يذكر أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم فرضت خلال اجتماعها بخصوص أحداث مباراة الوصل وشباب الأهلي، غرامة مالية على شباب الأهلي قدرها 70 ألف درهم لقيام جماهيره بالتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل على جمهور الفريق المنافس وأرض الملعب، وفرض غرامة مالية على الوصل قدرها 80 ألف درهم لقيام جماهيره بإشعال عبوة دخانية، والتلفظ على جمهور الفريق المنافس، وإلقاء عبوات السوائل على أرضية الملعب وجمهور الفريق المنافس.