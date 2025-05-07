أبوظبي تستضيف بطولة «كرة قدم العلم»

أبوظبي (الاتحاد)



تحتضن أبوظبي، البطولة الأكبر من نوعها على صعيد المنطقة، لـ «كرة قدم العلم» التي تترقب تدشين ظهورها الأول في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، وذلك مع «كأس واحة سند لكرة قدم العلم»، التي تقام من 9 إلى 11 مايو الجاري، في أكتف جزيرة الماريه بأبوظبي، بمشاركة 26 فريقاً من الدولة، و8 دول إقليمية ودولية.

وبعد النجاح الذي حققته النسخة الافتتاحية، تواصل البطولة في نسختها الثانية النمو مع زيادة الفرق المشاركة بثلاثة أضعاف عن العام الماضي، وتعتبر «كرة قدم العلم» أو «الفلاج فوتبول» رياضة ذات زخم عالمي كونها واحدة من الرياضات التي تدرج في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة «لوس أنجلوس 2028»، مما يعزز مكانة أبوظبي، ودورها الداعم في نمو وازدهار هذه الرياضة إقليمياً.

وتتميز اللعبة «بأسلوب مباريات سريعة، وتعتبر واحدة من أشكال كرة القدم الأميركية من دون احتكاك بين اللاعبين، ما يجعلها لعبة ذات انتشار واسع وشعبية متنامية على الصعيد الرياضي في المنطقة.

وقال منصور جناحي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سند: «للسنة الثانية على التوالي، نفخر بدعم بطولة كأس واحة سند لكرة قدم العلم 2025، والتي أصبحت اليوم منصة حيوية تجمع الرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء المنطقة في أجواء تسودها روح المنافسة والرياضة».

وأضاف «عبر شراكتنا مع أبوظبي للترفية، نواصل دعم رؤية الإمارات في تعزيز أنماط الحياة النشطة، والمشاركة الرياضية الشاملة، تتجاوز هذه البطولة حدود الملعب - لتكون احتفاء بالمجتمع والوحدة، وتجسيداً لأثر الرياضة في إحداث التغيير الإيجابي».

وقالت بسمة أبو النصر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للترفيه: «رؤيتنا لبطولة كأس واحة سند لكرة قدم العلم تتجاوز حدود المنافسة الرياضية؛ ونسعى للإسهام في بناء مجتمع متماسك من خلال الرياضة، ونفخر بأن البطولة أصبحت منصة لاكتشاف المواهب وتقديم مستوى تنافسي متميز، وبصفتنا الجهة المنظمة، نشعر بسعادة غامرة لرؤية هذا الحدث يجمع بين مختلف فئات المجتمع، ويعكس مكانة الإمارات الريادية في دعم وتطوير الرياضات الحديثة».