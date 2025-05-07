جارناتشو سعيد في مانشستر يونايتد رغم «المستقبل الغامض»



مانشستر (د ب أ)



أبدى أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد سعادته بالتواجد بين صفوف الفريق الإنجليزي، وسط تكهنات مستمرة بشأن مستقبله.

وأحرز جارناتشو «20 عاماً» خريج أكاديمية مانشستر يونايتد 26 هدفاً في 140 مباراة مع الفريق الأول، منها هدفه في الفوز على مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في مايو الماضي.

ولكن يبقى مستقبل جارناتشو غامضاً في ظل مساعي النادي الإنجليزي، لإعادة بناء الفريق، وسط قيود مالية خانقة، واهتمام ناديي تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي بضم اللاعب الشاب، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

وقال جارناتشو في مؤتمر صحفي «من الواضح أن أي لاعب كرة قدم سيقرأ ويستمع دائماً إلى بعض الشائعات حول مستقبله».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لكن تعاقدي مع مانشستر يونايتد يمتد حتى 2028، وأنا سعيد هنا».

وأشار اللاعب الأرجنتيني «من الصعب على أي فريق أن يغير مدربه في منتصف الموسم، ولكن علينا الالتزام بالتعليمات، والتحسن يومياً، والمدرب يعرف بالطبع قدرات اللاعبين»

ولفت أيضاً «لعبت في أكثر من مركز في المباريات الأخيرة مثل الجناح أو الظهير المهاجم، فما نقوم به يعتمد على اللاعبين المتاحين، وأعتقد أننا نتحسن».

وأكد جارناتشو «التأقلم على اللعب في أكثر من مركز يبقى صعباً، ولكن الأمر يتعلق بالعقلية أيضاً».

واختتم تصريحاته «عشت لحظات صعبة في نوفمبر وديسمبر الماضيين، لكن بفضل عقليتي، واصلت العمل بجدية، لكي أثبت للمدرب أنني أستحق المشاركة في المباريات».