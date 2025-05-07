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الرياضة

«الكأس الأغلى».. موعد فاصل في «قمة العشرين»

«الكأس الأغلى».. موعد فاصل في «قمة العشرين»
7 مايو 2025 20:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)

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أحدث تكنولوجيا التحكيم في نهائي كأس رئيس الدولة


تتواصل التحضيرات المكثّفة للمواجهة المرتقبة بين الشارقة وشباب الأهلي، مساء الجمعة، على استاد محمد بن زايد، في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم لموسم 2024-2025، والذي يستحق لقب «قمة العشرين»، نظراً لتساوي الفريقين في عدد مرات التتويج بالبطولة الأغلى، برصيد 10 ألقاب لكل منهما.
وأطلق الحساب الرسمي لنادي الشارقة على منصة «إكس» الوسم «ملكها أوحد»، تأكيداً على أحقيته بلقب «الملك»، بوصفه أول نادٍ يحرز الكأس ثلاث مرات، قبل أن يصل إلى لقبه العاشر، آخرها في موسم 2022-2023.
وترافقت الحملة مع جهود كبيرة لتحفيز الجماهير على حضور النهائي المرتقب، في ظل الإقبال الكبير على التذاكر، حيث قدّم النادي قصيدة لجماهيره من تأليف الشاعر الإماراتي علي الشوين، جاء في مطلعها: «هذا الملك وانتوا عياله.. الكأس يعني نقول نبغيه.. وانتوا أهله وانتوا رجاله».
في المقابل، واصل الحساب الرسمي لشباب الأهلي على «إكس» حملة الاحتفالات بلقب الدوري من خلال وسم «دورينا أحمر»، إلى جانب رسائل جماهيرية تعبّر عن الدعم المتواصل من «القوة الحمراء»، بهدف الحشد الأكبر في ليلة الختام المرتقبة.
ويحمل «النهائي الحلم» الرقم 7 في سلسلة مواجهات الفريقين، خلال الموسم الجاري 2024-2025، ويجمع بين الفريقين الأكثر تتويجاً بلقب «الكأس الأغلى»، إذ يملك كل منهما 10 ألقاب، بما يعادل 42.5% من إجمالي النسخ الـ47 الماضية، منذ انطلاق البطولة في موسم 1974-1975.
وتأهل «الفرسان» إلى النهائي الـ13 في تاريخه، بعدما واجه 8 فرق في 12 نهائياً سابقاً، توّج خلالها بـ10 ألقاب، آخرها في موسم 2020-2021 على حساب النصر 2-1، مقابل خسارتين أمام العين 0-1 في موسم 2013-2014، والنصر بركلات الترجيح في موسم 2014-2015.
في المقابل، يخوض «الملك» النهائي الـ12، بعد أن حقق الفوز في 10 من 11 نهائياً سابقاً، وخسر مرة واحدة أمام العين 1-2 في موسم 2005-2006.
وواجه الشارقة 5 أندية في النهائيات هي العين «4 مرات»، الوصل «3 مرات»، الوحدة «مرتين»، والنصر والشعب «مرة لكل منهما»، قبل المواجهة الأولى في النهائي أمام شباب الأهلي.

كأس رئيس الدولة
استاد محمد بن زايد
شباب الأهلي
الشارقة
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