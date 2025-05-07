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الرياضة

مدرب ينهار أثناء التدريب!

مدرب ينهار أثناء التدريب!
7 مايو 2025 20:11

برلين (د ب أ)

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أفادت وسائل إعلام، أن كريستيان نيدهارت، مدرب فريق كيكرز أوفنباخ، الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم، انهار أثناء قيادته تدريبات الفريق.
وأكد النادي وجود حالة طبية طارئة، فيما صرح مسؤولوه لوكالة الأنباء الألمانية «لن يشارك نيدهارت في التدريبات حتى إشعار آخر، لا نرغب في الإدلاء بأي تصريحات إضافية بهذا الشأن».
وتم نقل نيدهارت «56 عاماً» إلى المستشفى مؤخراً بسبب إصابته بالتهاب في البنكرياس، وذكرت التقارير أن المدرب عاد لملعب التدريب للمرة الأولى، عندما وقع الحادث، فيما كشفت صحيفة (بيلد) الألمانية أنه تم استدعاء سيارة إسعاف.
ويحتل كيكرز أوفنباخ المركز الثاني بجدول ترتيب دوري المنطقة الجنوبية الغربية، لكنه لم يعد قادراً على الصعود للدرجة الثالثة، فيما تم الإعلان مؤخراً أن نيدهارت سيرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

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