مدرب مانشستر يونايتد يرفض رحيل برونو فرنانديز



مانشستر (د ب أ)



أكد روبين أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، رغبته في الاحتفاظ بقائد الفريق، برونو فرنانديز، في ظل اهتمام من الأندية السعودية بالحصول على خدماته، واصفاً إياه بأنه «أحد أفضل اللاعبين في العالم».

وتألق صانع الألعاب البرتغالي «30 عاماً» مع مانشستر يونايتد منذ انضمامه لصفوفه، قادماً من سبورتيج لشبونة البرتغالي عام 2020، ولعب دوراً في اقتراب الفريق من التأهل لنهائي بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، عقب تسجيله هدفين خلال فوز «الشياطين الحمر» 3 - صفر على أتلتيك بلباو الإسباني، على ملعب سان ماميس بإقليم الباسك في ذهاب المربع الذهبي للمسابقة القارية الأسبوع الماضي.

وفي الفترة الأخيرة، طغى الحديث بشأن مستقبل فرنانديز على استعدادات مانشستر يونايتد للقاء الإياب ضد بلباو، لاسيما في ظل اهتمام فريق الهلال السعودي بضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وفقاً لتقارير إخبارية.

وكشف أموريم في مارس الماضي أنه أبلغ الدولي البرتغالي بأنه «لن يرحل» بعد تردد أنباء عن انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، وهو ما عبر عنه المدرب بنبرة مماثلة وسط حديث عن انتقاله إلى السعودية.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي: «أعتقد أنه من السهل فهم أهميته - ليس فقط بسبب أرقامه، بل أيضاً بسبب أسلوب لعبه، وتأثيره خلال السنوات الخمس التي قضاها هنا».

وأضاف أموريم في حديثه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «إنه لاعب من طراز رفيع، ونحن بحاجة للاعبين من هذا المستوى، لقد تتوافر فيه صفة القيادة وهو بالفعل قائد للفريق، لذا فهو مهم للغاية بالنسبة لنا».

واختتم أموريم تصريحاته قائلاً «من الطبيعي أن ترغب العديد من الأندية في ضم لاعب مثل برونو، أو أليخاندرو جارناتشو، وغيرهما، لكننا نريد الاحتفاظ بأفضل اللاعبين، وبرونو بلا شك من أفضل اللاعبين في العالم، لذلك لم تتغير وجهة نظرنا، نريد برونو هنا».



