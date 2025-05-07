ماريسكا: «دوري المؤتمرات» يعيد «عقلية الانتصارات» إلى تشيلسي



لندن (د ب أ)

يعتقد إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي أن تتويج فريقه بدوري المؤتمرات الأوروبي لكرة القدم يثبت عودة النادي اللندني، وسيكون حاسماً في إعادة عقلية الانتصارات.

كان آخر صعود لتشيلسي إلى منصات التتويج، عندما فاز بدوري أبطال أوروبا في 2021، قبل عام من تولي الإدارة الحالية مقاليد الأمور، والبدء في إصلاحات جذرية شاملة على مستوى اللاعبين والمدربين.

ويتفوق تشيلسي على ديورجادن السويدي بنتيجة 4-1 قبل مباراة الإياب في قبل النهائي الخميس، ولكن الفريق اللندني تعثر أكثر من مرة أوروبياً على ملعبه هذا الموسم، حيث خسر أمام ليجيا وارسو البولندي في دور الثمانية، وتأهل فقط متفوقاً بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب.

وإذا صعد تشيلسي للنهائي الذي يقام 28 مايو، سيكون مرشحاً بقوة للفوز باللقب على حساب ريال بيتيس الإسباني أو فيورنتينا الإيطالي، ليصبح بذلك أول نادٍ يفوز بجميع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الثلاث الحالية.

وقال ماريسكا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «الفوز بكأس دوري المؤتمرات الأوروبي هذا الموسم سيكون دليلا على عودة تشيلسي». وأضاف المدرب الإيطالي «إذا لم يلعب ريال مدريد أو أي فريق آخر في دوري المؤتمرات، فذلك لأنهم لا يستحقون اللعب فيه، أما تشيلسي يجب أن يبدأ من هذه البطولة، لأنها تمثل وضعه الحالي».

وأوضح ماريسكا الذي توج بالدوري الأوروبي مرتين لاعباً مع إشبيلية «إنها البطولة الوحيدة التي يمكن أن نفوز بها، وسنبذل أقصى جهد ممكن غداً؛ لأنها ستكون نقطة انطلاق لعقلية الفوز، وستكون مهمة في تكوين شخصية الفريق، والفوز بالألقاب أمر رائع، وتشيلسي نادٍ كبير، حقق العديد من الألقاب المهمة على مدار تاريخه، لكننا بحاجة للفوز بالقوام الحالي للفريق».

واختتم ماريسكا «أحاول إقناع اللاعبين يومياً بضرورة بناء عقلية الفوز، والسعي أثناء التدريب للفوز في المباريات الصغيرة».