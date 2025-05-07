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الرياضة

إيقاف عداء البرازيل 5 سنوات

إيقاف عداء البرازيل 5 سنوات
7 مايو 2025 21:29

باريس (أ ف ب) 

 

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أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى إيقاف العداء البرازيلي دانيال دو ناسيمنتو، حامل الرقم القياسي الأميركي الجنوبي لسباق الماراثون، لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت تناوله المنشطات مرتين.
وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى في بيان إنها «أوقفت دانيال دو ناسيمنتو (البرازيل) لمدة خمس سنوات اعتباراً من 15 يوليو 2024 بسبب وجود أو استخدام مواد محظورة (دروستانولون، ميتينولون، ناندرولون)».
وأضافت «سيتم إلغاء نتائج منافساته اعتباراً من 4 يوليو 2024، وهو يوم اختباره الإيجابي الأول».
وكان دو ناسيمنتو، حامل الرقم القياسي الأميركي الجنوبي لسباق الماراثون بزمن ساعتين و4 دقائق و51 ثانية منذ عام 2022، ثبتت تناوله منشطات مرتين في يوليو 2024، وتم إيقافه مؤقتاً بعد بضعة أسابيع، في بداية دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي كان من المقرر أن يشارك فيها.

البرازيل
ألعاب القوى
باريس
أولمبياد باريس 2024
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