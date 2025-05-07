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الرياضة

لاعب يتهم مونشنجلادباخ بالظلم!

لاعب يتهم مونشنجلادباخ بالظلم!
7 مايو 2025 21:33

 
دوسلدورف (د ب أ) 

 

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هاجم توماس كفانتشارا، مهاجم بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، إدارة ناديه بشدة، مؤكداً أنه يسعى للرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل بسبب الظلم الذي يتعرض له.
كتب التشيكي كفانتشارا، عبر حسابه الرسمي على شبكة إنستجرام أنه طالب مسؤولي النادي بإعارته في يناير، سعياً للمشاركة في عدد أكبر من المباريات بعد تعافيه من إصابة، مضيفاً «لم يلتزموا بوعودهم لي».
وانضم كفانتشارا «24 عاماً» إلى مونشنجلادباخ في 2023، ويرتبط بعقد حتى عام 2028، ولم يكشف اللاعب التشيكي عن طبيعة هذه الوعود، لكنه يبدو أنه ليس راضياً على عدم مشاركته أساسياً بانتظام، وتوظيفه في مركز الجناح بدلاً من المهاجم الصريح.
وسجل كفانتشارا هدفين في 26 مباراة، وتعرض للطرد مرة واحدة، ولكل هذه الاعتبارات السابقة، أعلن أنه سيغادر النادي في الصيف المقبل.
وقال مهاجم مونشنجلادباخ «رغم أنني لم أكن مقتنعا بدوري ولم أكن سعيداً به، إلا أنني كنت أبذل أقصى جهد ممكن في الملعب من أجل الفريق».
من جانبها، ذكرت صحيفة (شبورت بيلد) الأسبوعية أن لاعبي مونشنجلادباخ طالبوا جيراردو سيواني مدرب الفريق بعدم الاعتماد على كفانتشارا بسبب قلة التزامه، وذلك قبل الخسارة الأخيرة أمام هولشتاين كيل بنتيجة 3- 4.
وحصل جلادباخ على نقطتين فقط من آخر 5 مباريات، ويحتل المركز التاسع، وابتعد عن المنافسة على التأهل للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، وسيحل ضيفاً على بايرن ميونيخ المتوج حديثاً بلقب الدوري هذا الموسم في الجولة قبل الأخيرة، يوم السبت المقبل.

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مونشنجلادباخ
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