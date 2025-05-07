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الرياضة

«الجولف» يُدشن مشواره في البطولة العربية

لاعبة المنتخب انتصار الريش
8 مايو 2025 01:50

القاهرة (الاتحاد)

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تدشن منتخبات الشباب، والناشئين، والأشبال، والفتيات، والسيدات، للجولف مشوارها اليوم في منافسات البطولة العربية الـ24 للفئات العمرية والسيدات، والتي تحتضنها مصر في كل من نادي مدينتي للجولف ونادي قطامية ديوز للجولف، بمشاركة 12 منتخباً.
وأكملت منتخباتنا تحضيراتها النهائية بالقاهرة على أرض الملعبين لحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وامتدت كل حصة إلى 4 ساعات للاطمئنان على جهوزية منتخباتنا لهذا الحدث العربي.وينتظر أن يكون مستوى هذه البطولة أرفع من البطولات الماضية، بحكم الاهتمام المتزايد والتطور المنشود للعبة في وطننا العربي، تستهدف المراهنة على ميداليات وكؤوس البطولة على المستوين الفرقي والفردي.
ويرأس وفد الإمارات اللواء «م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس الاتحاد، ومعه خالد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، والمدرب فيصل السرغيني.
وشهد ملعب مدينتي الاجتماع الفني للبطولة، بحضور ممثلي المنتخبات من الجهازين الفني والإداري، تم خلال اعتماد أهلية اللاعبات المشاركات والاطلاع على نظام ولوائح البطولة الفنية والتنظيمية.
وقال خالد الشامسي: «جميع منتخباتنا خضعت لتجمعات داخلية ومعسكرات داخلية إبان الاستعدادات للمشاركة في البطولات المحلية والخليجية والآسيوية للبنين والبنات، وذلك ضمن حرص اتحاد اللعبة على توفير كافة متطلبات نجاح استراتيجيته في مواصلة تطوير أداء لاعبي ولاعبات الجولف الإماراتي، والتي تأتي جميعها وفق توجيهات ودعم معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الجولف، واستثمارنا في فئات الناشئين يعكس التزامنا ببناء قاعدة قوية لمستقبل رياضة الجولف في الإمارات، نثق بإمكانات لاعبينا ونتمنى لهم التوفيق في تمثيل الدولة بالشكل المشرف».

 

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