توتنهام يكشف عن إصابة «محبطة»!



لندن (أ ف ب)



أكّد المدرب الأسترالي لتوتنهام الإنجليزي، أنج بوستيكوجلو، أن لاعب وسطه الدولي جيمس ماديسون سيغيب حتى نهاية الموسم، وذلك عشية مواجهة بودو جليمت النرويجي في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة «يوروبا ليج» لكرة القدم.

وتعرض ماديسون (28 عاماً) لإصابة في ركبته بعد تسجيله هدفاً في الفوز 3-1 خلال مباراة الذهاب.

وبعد خضوعه للفحوص، تبين للاعب الدولي أنه لن يتمكن من اللعب مجدداً هذا الموسم.

ويُعد غياب ماديسون ضربة جديدة في موسم عانى فيه توتنهام من كثرة الإصابات.

ويغيب عن الفريق أيضاً قائده الدولي الكوري الجنوبي هيونج-مين سون بسبب إصابة في القدم، بينما أُعلن عن جاهزية المهاجم دومينيك سولانكي للمشاركة في مباراة الإياب في النرويج.

وقال بوستيكوغلو للصحفيين «ماديرز تعرّض لالتواء في الركبة خلال مباراة الذهاب وسيغيب عن بقية الموسم، إنه أمر محبط بالنسبة له، لأنه كان جزءاً مهماً في الفترة الأخيرة من الموسم، خصوصاً في أوروبا».

وأضاف «سيغيب، لكن هذا كان سمة متكررة لهذا الموسم، كل من شارك في مباراة الذهاب سافر معنا وجاهز للعب».

وتابع عن سون «من المحبط غيابه أيضاً، تحسنت حالته وهناك احتمال لمشاركته في مباراة نهاية الأسبوع (أمام كريستال بالاس في المرحلة 36 من الدوري)، لكنه لم يتدرب مع الفريق بعد».

ويأمل توتنهام في التتويج بأول لقب أوروبي منذ فوزه بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1984، وأول لقب على الإطلاق منذ 17 عاماً.

ويقبع الفريق اللندني في المركز السادس عشر بالدوري، وسط تقارير تفيد بأن بوستيكوغلو قد يواجه خطر الإقالة بنهاية الموسم.

وقال حارس مرماه الدولي الإيطالي جولييلمو فيكاريو «اعتدنا على التعامل مع الإصابات خلال هذا الموسم الصعب، لن نملك سوني ولا ماديرز غداً، لكن المسؤولية تقع علينا نحن اللاعبين، أهمية الفريق بأكمله ستكون حاسمة».