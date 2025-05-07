الهلال يضمد «الجراح القارية» بـ «خماسية محلية»



الرياض (د ب أ)



داوى الهلال جراحه القارية، وواصل ملاحقة اتحاد جدة في صراعهما على لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وحقق الهلال انتصاراً مثيراً 5- 3 على مضيفه الرائد، ضمن منافسات المرحلة الـ30 للمسابقة، ليعود لطريق الانتصارات، الذي غاب عنه في المرحلة الماضية بالبطولة. وبادر النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش بالتسجيل لمصلحة الهلال في الدقيقة 32، فيما أضاف زميله سالم الدوسري الهدف الثاني في الدقيقة 41، غير أن المغربي كريم البركاوي قلص الفارق بتسجيله الهدف الأول للرائد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة بين الفريقين خلال الشوط الثاني، حيث عاد سالم الدوسري للتسجيل مرة أخرى، مسجلاً الهدف الثالث للهلال وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 59، ثم أضاف البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وأضاف البركاوي الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 68، لكن الدوسري واصل تألقه وأضاف الهدف الخامس للهلال في الدقيقة 78، مسجلاً 3 أهداف (هاتريك)، بينما أحرز صالح العمري الهدف الثالث للرائد في الدقيقة التاسعة من الوقت الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة الظهور الأول لمحمد الشلهوب، نجم الهلال السابق، على رأس القيادة الفنية للفريق «الأزرق»، عقب توليه المسؤولية خلفاً للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

كان الهلال أعلن إقالة جيسوس رسمياً بالتراضي بين الطرفين، وكلف الشلهوب بقيادة الفريق مؤقتاً، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق، وخروجه من الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر خسارته الشهر الماضي أمام مواطنه أهلي جدة، الذي شق طريقه نحو التتويج باللقب القاري.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال، الذي تعادل مع الشباب 2 -2 في المرحلة الماضية للمسابقة، إلى 65 نقطة، لكنه بقي في المركز الثاني، بفارق 3 نقاط خلف الاتحاد (المتصدر)، الذي يواجه النصر، صاحب المركز الثالث بـ60 نقطة.

في المقابل، توقف رصيد الرائد عند 21 نقطة، ليظل قابعاً في مؤخرة الترتيب، ويقترب بشدة من الهبوط للدرجة الثانية، لا سيما في ظل ابتعاده بفارق 9 نقاط خلف مراكز الأمان، مع تبقي 4 مراحل على نهاية المسابقة.