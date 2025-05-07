الخميس 8 مايو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب توتنهام يسخر من فينجر!

مدرب توتنهام يسخر من فينجر!
8 مايو 2025 00:28

 
بودو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«الفيفا» يختار 8 مدن برازيلية لـ «مونديال 2027»
«معجزة بلباو» تعتمد على «الفرصة 2%» في «أولد ترافورد»!


سخر أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، من انتقادات الفرنسي آرسين فينجر، بشأن احتمال تأهل الفريق اللندني لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما سخر من النادي أيضاً قائلاً إنه يفعل «أشياء جنونية» مع الناس.
ويكفي توتنهام الخسارة بفارق هدف واحد أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي، الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، من أجل الصعود للمباراة النهائية في المسابقة القارية، والتي تقام بمدينة بلباو الإسبانية، وذلك عقب فوزه 3-1 في مباراة الذهاب، التي جرت بين الناديين بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس الماضي.
وحال فوز توتنهام باللقب القاري سوف يحجز مقعداً بدوري الأبطال في الموسم المقبل، وفقاً للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المعمول بها منذ موسم 2014-2015، رغم أنه في طريقه لتحقيق أسوأ مركز في تاريخه بحقبة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد بالمركز السادس عشر حالياً.
ومع ذلك، صرح فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق - الذي يرأس حالياً قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بأنه لا ينبغي السماح لتوتنهام، أو مانشستر يونايتد، المتأهل المحتمل لنهائي الدوري الأوروبي، بالمشاركة في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز عبر بوابة الدوري الأوروبي، حيث دعا «اليويفا» إلى «مراجعة» القرار.
وقبل مواجهة بودو جليمت، التي يغيب عنها الكوري الجنوبي سون هيونج مين، قائد الفريق، وزميله جيمس ماديسون، بدا بوستيكوجلو هادئاً، وهو يتأمل في الأجواء المحيطة بالنادي الواقع في شمال لندن.
وقال المدرب الأسترالي مبتسما «حسناً، أعني أن هذا جدل محتدم منذ سنوات، على الأقل خلال الأيام الثمانية الماضية».
وأضاف بوستيكوجلو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «لم أسمع هذا من قبل، سبق لي أن قلته يا صديقي، توتنهام يفعل أشياء جنونية بالناس، إنه يقوم بذلك حقاً».
وتابع «عندما تضع هذا النادي في أي جملة أو أي قضية، يتدخل الجميع ويحاولون التقليل من شأنه قدر الإمكان، لماذا لم يتناول أحد تلك القضية من قبل، وهي الآن قضية؟ ما الفرق؟ لا أفهم ما الفرق».
وأوضح بوستيكوجلو «في العام الماضي، لم يكن المركز الخامس كافيا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أما هذا العام فهو كذلك، ماذا يعني ذلك؟».
وأشار «هناك قواعد خاصة للبطولة، وهي تنص على أن الفائز باللقب سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذه ليست السنة الأولى، كما أنه ليس هناك ما يمنع من القيام بشيء آخر، لكن توتنهام، يا صديقي، يعشقونه».
شدد بوستيكوجلو «أكن احتراما كبيرا لأرسين. إنه أحد أساطير كرة القدم، لكن هذا يسبب للناس تصرفات جنونية يا صديقي، أنا أحب هذا، هيا بنا، سيغضب هذا الناس، وهذا يسعدني».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
توتنهام
آنجي بوستيكوجلو
أرسين فينجر
الفيفا
آخر الأخبار
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
اقتصاد
آركابيتا توسّع محفظتها بالأسهم الخاصة الأميركية عبر الاستحواذ على تراست بوينت
6 مايو 2025
إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»
الرياضة
إنريكي يسخر من وصف «دوري الفلاحين»
اليوم 12:16
مجموعة «أ.ر.م.» القابضة تطلق مشروعاً حضرياً تحوّلياً على مضمار جبل علي
علوم الدار
مجموعة «أ.ر.م.» القابضة تطلق مشروعاً حضرياً تحوّلياً على مضمار جبل علي
اليوم 12:09
وفد سنغافوري رفيع يشيد بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
علوم الدار
وفد سنغافوري رفيع يشيد بالمستشفى الإماراتي العائم في العريش
اليوم 12:07
أذرع الحبار تتكلم.. والعلماء يستعينون بالذكاء الاصطناعي لفك الشيفرة
التعليم والمعرفة
أذرع الحبار تتكلم.. والعلماء يستعينون بالذكاء الاصطناعي لفك الشيفرة
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©