حسم نقطة مع وقف التنفيذ من سانت إتيان

باريس (أ ف ب)



أعلنت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم حسم نقطة مع وقف التنفيذ من رصيد سانت إتيان بسبب رمي قطع نقدية على أحد حكام مباراة «الديربي» ضد ليون في المرحلة الثلاثين من الدوري.

وكان سانت إتيان، صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير والقريب من الهبوط، تغلب على ليون 2-1 في 20 أبريل الماضي في مباراة توقفت نحو 45 دقيقة، إثر إلقاء قطع نقدية على الحكم المساعد مهدي رحموني الذي أصيب، ما اضطر حكم الساحة الدولي فرانسوا لوتيكسييه إلى مطالبة اللاعبين التوجه نحو غرف الملابس أواخر الشوط الأول قبل أن تستكمل بعدها.

ويتخلف سانت إتيان بفارق أربع نقاط عن لوهافر صاحب المركز السادس عشر الذي يفرض على صاحبه خوض ملحق البقاء أو الهبوط مع ثالث الدرجة الثانية، قبل مرحلتين من نهاية الموسم.

ويلعب سانت إتيان مع مضيفه رينس الثالث عشر والذي لم يضمن بقاءه حتى الآن، ثم يستضيف تولوز الثاني عشر، فيما يلعب لوهافر مع ضيفه مرسيليا الثاني ومضيفه ستراسبورج السادس.

وستتم محاكمة شخصين في أكتوبر المقبل بتهمة رمي العملات المعدنية.