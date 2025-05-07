سان جيرمان يضرب موعداً مع إنتر ميلان في نهائي «أبطال أوروبا»



باريس (رويترز)



صمد باريس سان جيرمان أمام عاصفة مبكرة من أرسنال، قبل أن يسجل فابيان رويز وأشرف حكيمي هدفين، حسما فوز الفريق الفرنسي 2-1، وصعوده إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز بطل فرنسا بنتيجة إجمالية 3-1 على أرسنال في الدور نصف النهائي وبات على بُعد خطوة واحدة من التتويج باللقب الأوروبي للمرة الأولى، وهو ما يتنافس عليه مع إنتر ميلان في المباراة النهائية المقررة في ميونيخ في 31 مايو الجاري.

وبعد خسارته 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي، فرض أرسنال سيطرته في الدقائق الأولى من المباراة على ملعب بارك دي برينس، وتألق حارس سان جيرمان جيانلويجي دوناروما في التصدي للعديد من الفرص.

ودفع أرسنال ثمن عدم استغلال فرصه عندما أطلق رويز تسديدة مذهلة بقدمه اليسرى في مرمى ديفيد رايا في الدقيقة 27، ليضاعف تقدم سان جيرمان في النتيجة الإجمالية.

وتصدى رايا لركلة جزاء نفذها فيتينيا في الدقيقة 69، لكن بعدها بقليل، نجح حكيمي في إضافة الهدف الثاني بتسديدة رائعة لم تترك لرايا أي فرصة.

وسجل بوكايو ساكا هدفاً لأرسنال في الدقيقة 76، ثم أهدر فرصة بتسديد كرة قوية مرت فوق العارضة، ليفشل الضيوف في الوصول إلى أول نهائي لهم في البطولة منذ عام 2006.