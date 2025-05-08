لايبزج يفاوض «أنشيلوتي الصغير»!



لايبزج (د ب أ)



تواصل نادي لايبزج الألماني لكرة القدم مع ديفيد أنشيلوتي، نجل مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي، في إطار بحثه عن مدرب جديد للفريق بدءاً من الصيف المقبل، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وكشفت صحيفة (بيلد) الألمانية أن إدارة لايبزج ترى أن أنشيلوتي الابن خيار محتمل، في حال عدم توفر أي من مرشحيهم المفضلين، الذين يأتي في مقدمتهم الإسباني سيسك فابريجاس، والنمساوي أوليفر جلاسنر.

وكان دافيدي أنشيلوتي «35 عاماً»، جزءا من الجهاز الفني لوالده لمدة 12 عاماً، وعمل معه في أندية باريس سان جيرمان الفرنسي، وبايرن ميونيخ الألماني، ونابولي الإيطالي، وإيفرتون الإنجليزي، وريال مدريد، علماً بأن المدرب المساعد يرتبط بعقد مع «الريال» حتى عام 2026، ولم يسبق له أن عمل مديراً فنياً.

ويرتبط فابريجاس، نجم منتخب إسبانيا وأرسنال الإنجليزي السابق، بعقد مع نادي كومو الإيطالي، فيما قاد جلاسنر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني للفوز بلقب الدوري الأوروبي عام 2022، وهو الآن مديراً فنياً لفريق كريستال بالاس الإنجليزي، الذي صعد لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

وقام لايبزج بتعيين زولت لوف مدرباً مؤقتاً للفريق خلفاً لماركو روزه قبل بضعة أسابيع.