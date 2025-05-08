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الرياضة

«الرقم 30» يُصيب جولدن ستايت بـ«ضربة موجعة»

«الرقم 30» يُصيب جولدن ستايت بـ«ضربة موجعة»
8 مايو 2025 09:37

 
لوس أنجلوس (أ ف ب)

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أعلن جولدن ستايت ووريرز غياب نجمه ستيفن كوري لمدة أسبوع على الأقل، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، في ضربة موجعة لآمال الفريق في نصف نهائي المنطقة الغربية، ضمن الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
وتعرض نجم مباراة كل النجوم 11 مرة للإصابة، خلال فوز جولدن ستايت على مضيفه مينيسوتا تمبروولفز 99-88 الثلاثاء، حيث خرج من الملعب، وهو يعرج في الربع الثاني من المباراة الأولى في سلسلة نصف نهائي المنطقة الغربية الذي يُحسم على أساس الأفضل من سبع مباريات.
وأعلن جولدن ستايت في بيان أن كوري خضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، وأكد الفحص أن الإصابة إجهاد من الدرجة الأولى في عضلة الفخذ.
وأضاف: «ستتم إعادة تقييم حالة كوري خلال أسبوع».
وتُقام المباراة الثانية في مينيسوتا الخميس، بينما تُقام المباراتان الثالثة والرابعة السبت والاثنين المقبلين في سان فرانسيسكو.
وقال زميله في الفريق جيمي باتلر: «أعتقد أننا جميعاً نريد استعادة الرقم 30، هذا أمر مؤكد، لكننا نريده أن يبذل قصارى جهده لنفسه، ولفريقنا، إلى ذلك الحين، يمكننا الصمود، أنا متأكد من ذلك».

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