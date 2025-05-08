نهائي تاريخي بين سان جيرمان والإنتر في «أبطال أوروبا»



معتز الشامي (أبوظبي)



يلتقي باريس سان جيرمان مع إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة ميونيخ، وهو اللقاء الأول بين الفريقين في البطولة، ويتطلع سان جيرمان إلى الفوز بالجائزة الكبرى في كرة القدم الأوروبية، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على أرسنال 3-1 في مجموع المباراتين، عقب فوزه 2-1 في مباراة الإياب، على ملعب «حديقة الأمراء».

وتغلب إنتر ميلان على برشلونة، في مباراة مثيرة شهدت 7 أهداف في سان سيرو، بعد هدف الفوز المثير في الوقت الإضافي عن طريق لاعب الوسط الإيطالي ديفيد فراتيسى، وتعادل الفريقان 3-3 في مباراة الذهاب التي تظل عالقة في الأذهان، بوصفها واحدة من أفضل مباريات نصف نهائي أبطال أوروبا على الإطلاق.

ويوجد إنتر ميلان في النهائي للمرة السابعة في تاريخه العريق، بعد أن فاز بثلاثة وخسر مثلها، حيث كان آخر لقب رفعه تحت قيادة جوزيه مورينيو عام 2010، وخسر في ظهوره الأخير أمام مانشستر سيتي في إسطنبول عام 2023، وبالنسبة لباريس سان جيرمان، هي المباراة النهائية الثانية في تاريخه، بعد أن تغلب عليه بايرن ميونيخ في لشبونة عام 2020، وتقام مباراة سان جيرمان أمام إنتر ميلان 31 مايو المقبل، على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ الألمانية.