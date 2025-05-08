«أبطال أوروبا» تكشف «السلاح السحري» للإنتر!



سلطان آل علي (دبي)



في عالم كرة القدم، تكون الأرقام مجرد إحصائيات، ولكن في بعض الأحيان، تكشف عن «سلاح فتاك» يملكه فريق من دون غيره، وهذا ما أثبته إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فعالية «النيراتزوري» أمام المرمى كانت العامل الحاسم في مشواره إلى النهائي، متجاوزاً عمالقة القارة مثل برشلونة الإسباني.

الأرقام لا تكذب، وإنتر ميلان قدّم أداءً استثنائياً على مستوى الفعالية الهجومية، وفي مباراتيه أمام برشلونة سدد الفريق الإيطالي 10 كرات فقط على المرمى، لكنه استطاع تحويل 7 منها إلى أهداف، بمعدل تهديفي مذهل وصل إلى 70%، وتلك النسبة ليست فقط الأعلى بين الأندية المتأهلة، بل تفوق بكثير على منافسيه.

للمقارنة، برشلونة الذي يملك أسماء هجومية من «العيار الثقيل»، سدد 19 مرة في نفس المباراتين، ولكنه اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط، بمعدل 32%، رغم تفوقه في عدد التسديدات، إلا أن «البلوجرانا» افتقد الفعالية اللازمة أمام مرمى الإنتر «الصلب»، مما كلّفه الخروج من البطولة بنتيجة إجمالية 7-6 لمصلحة «النيراتزوري».

للمقارنة أيضاً، باريس سان جيرمان الذي يملك هجوماً نارياً سدد 10 مرات على المرمى أمام أرسنال، لكنه سجل 3 أهداف فقط، بمعدل 30%، ما يعكس فجوة كبيرة مقارنة بالإنتر.

هذه الأرقام تثبت أن الفعالية أمام المرمى ليست مجرد مصادفة، بل هي سلاح تكتيكي يطبقه الفريق الإيطالي بقيادة مدربه الذي يعرف كيف يستغل نقاط ضعف المنافسين بأقل عدد من المحاولات، أما أرسنال الإنجليزي فهو الفريق الأسوأ حتماً، حيث تبلغ فعاليته 11% فقط بتسجيل هدف وحيد على باريس من 9 تسديدات على المرمى، ذهاباً وإياباً، ما يوضح وجود عقم هجومي حقيقي عند المدافع!

مع هذا المستوى العالي من الفعالية، يبقى السؤال مطروحاً، هل يمكن لإنتر ميلان الاستمرار بهذا الزخم في المباراة النهائية أمام باريس سان جيرمان؟، أم للنادي الفرنسي كلمة مختلفة لتحقيق الحلم!

