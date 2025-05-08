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الرياضة

جوائز بطل «الشامبيونزليج 2025»

جوائز بطل «الشامبيونزليج 2025»
8 مايو 2025 11:15

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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دوري أبطال أوروبا ليس فقط أعرق بطولة أوروبية للأندية، بل أيضاً من أكثرها ربحية، وتحصد الأندية المتنافسة مبالغاً طائلة بناء على أدائها، وشهدت جوائز «الشامبيونزليج» زيادة ملحوظة هذا الموسم، حيث ارتفعت بنحو الثلث، بعد إعادة هيكلة البطولة، وجلبت في شكلها الجديد جوائز أكبر، وهو ما انعكس أيضاً على جائزة البطل، الذي يرفع الكأس في النهائي 31 مايو في ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونيخ.
ويواجه إنتر ميلان نظيره باريس سان جيرمان في نهائي أبطال أوروبا 2025، حيث تأهل الفريق الإيطالي بقيادة سيموني إنزاجي، بعد إقصائه برشلونة 7-6 في مجموع المباراتين، وتأهل الفريق الفرنسي بقيادة لويس إنريكي بعد إقصائه أرسنال 3-1 في مجموع المباراتين، وإضافة إلى تذكرة للمشاركة في السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال، وكأس العالم 2029، كان الفائز بالبطولة يحصل على 20 مليون يورو، قبل أن يرتفع المبلغ مع النظام الجديد للبطولة إلى 25 مليون يورو، ولا يشمل الأرباح التي يحققها الفريق طوال البطولة.
وفي المقابل، لن يغادر الفريق الخاسر للنهائي «خالي الوفاض»، حيث يحصل وصيف دوري أبطال أوروبا على 15 مليون يورو، بحسب صحيفة «آس» الإسبانية، وهذه ليست الجوائز الوحيدة التي يحصل عليها بطل أوروبا، حيث يتأهل الفائز للمشاركة في السوبر الأوروبي 13 أغسطس المقبل، ويحصل الفائز بالسوبر على 5 ملايين يورو، بينما يحصل الخاسر على 4 ملايين يورو.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
باريس سان جيرمان
أرسنال
برشلونة
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